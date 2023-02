Wasim Jaffer Playing XI: బోర్డర్‌ గవాస్కర్‌ ట్రోఫీ 2023లో భాగంగా నాగ్‌పూర్‌ వేదికగా ఫిబ్రవరి 9 నుంచి ఆస్ట్రేలియాతో జరుగనున్న తొలి టెస్ట్‌ కోసం భారత మాజీ ఓపెనర్‌ వసీం జాఫర్‌ తన ప్లేయింగ్‌ ఎలెవెన్‌ను ప్రకటించాడు. ఈ జట్టులో జాఫర్‌ రెండు అనూహ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకుని అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాడు. అందరూ ఊహించిన విధంగానే తొమ్మిది మందిని ఎంపిక చేసిన జాఫర్‌.. ఎన్నో అంచనాలను మోస్తున్న ఆల్‌రౌండర్‌ అక్షర్‌ పటేల్‌, టెస్ట్‌ అరంగేట్రంకు సిద్ధంగా ఉన్న సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌లను బెంచ్‌కే పరిమితం చేశాడు.

My India XI for First Test:

1. Rohit (c)

2. KL

3. Pujara

4. Virat

5. Shubman

6. Bharat (wk)

7. Jadeja

8. Ashwin

9. Kuldeep

10. Shami

11. Siraj

Hard to leave out Axar but Kuldeep brings variety as a wrist spinner.

What's your XI? #INDvAUS #BorderGavaskarTrophy

— Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) February 6, 2023