ముంబై వేదికగా ఆస్ట్రేలియాతో నిన్న (మార్చి 17) జరిగిన తొలి వన్డేలో బాధ్యతాయుతమైన హాఫ్‌ సెంచరీ (91 బంతుల్లో 75 నాటౌట్‌; 7 ఫోర్లు, సిక్స్‌) సాధించి టీమిండియా గెలుపులో కీలకపాత్ర పోషించిన కేఎల్‌ రాహుల్‌.. ఓ ఆసక్తికర రికార్డును తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. 2020 నుంచి వన్డేల్లో ఐదో స్థానంలో బ్యాటింగ్‌కు దిగి అత్యధిక హాఫ్‌ సెంచరీలు (8), అత్యధిక సగటు (60.50), అత్యధిక స్ట్రయిక్‌ రేట్‌ కలిగిన ఆటగాడిగా రికార్డుల్లోకెక్కాడు.

Since the start of 2020, KL Rahul averages 60.50 in ODIs at No.5.

Among the five players listed below, his strike rate (99.86) is the second highest. #KLRahul #IndianCricket #ODICricket pic.twitter.com/Ngh3QmonV6

— Wisden India (@WisdenIndia) March 18, 2023