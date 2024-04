కోహ్లి, ధోని గురించే మాట్లాడాలా?... అతడూ ఓ లెజెండ్‌

రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌ ఓపెనర్‌ జోస్‌ బట్లర్‌పై టీమిండియా స్పిన్‌ దిగ్గజం హర్భజన్‌ సింగ్‌ ప్రశంసలు కురిపించాడు. అతడొక ప్రత్యేకమైన, అసాధారణ ఆటగాడు అంటూ ఈ ఇంగ్లండ్‌ కెప్టెన్‌ను ఆకాశానికెత్తాడు.

ఐపీఎల్‌-2024లో భాగంగా రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌ మంగళవారం కోల్‌కతా నైట్‌ రైడర్స్‌తో తలపడింది. ఈడెన్‌ గార్డెన్స్‌లో ఆఖరి బంతి వరకు నువ్వా- నేనా అన్నట్లుగా సాగిన మ్యాచ్‌లో బట్లర్‌ రాజస్తాన్‌ను గెలిపించాడు.

కేకేఆర్‌ విధించిన 224 పరుగుల భారీ లక్ష్యం ముందున్న వేళ.. 14 ఓవర్లలో ఆరు వికెట్ల నష్టానికి కేవలం 128 పరుగులే చేసిన తరుణంలో పట్టుదలగా నిలబడిన బట్లర్‌.. ఒత్తిడిలోనూ సంచలన ఇన్నింగ్స్‌తో మెరిశాడు.

Another Last Over Thriller 🤩

A Jos Buttler special guides @rajasthanroyals over the line and further extends their lead at the 🔝 🙌 🙌

Scorecard ▶️ https://t.co/13s3GZLlAZ #TATAIPL | #KKRvRR pic.twitter.com/d3FECR81X1

— IndianPremierLeague (@IPL) April 16, 2024