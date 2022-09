3 వన్డేల సిరీస్‌ కోసం ఆస్ట్రేలియాలో పర్యటిస్తున్న న్యూజిలాండ్‌ కెయిన్స్‌ వేదికగా ఇవాళ (సెప్టెంబర్‌ 6) తొలి వన్డే ఆడింది. చివరి నిమిషం వరకు ఆసక్తికరంగా సాగిన ఈ మ్యాచ్‌లో ఆసీస్‌ లోయర్‌ ఆర్డర్‌ బ్యాటర్లు అలెక్స్‌ క్యారీ (99 బంతుల్లో 85; 8 ఫోర్లు, సిక్స్‌), కెమరూన్‌ గ్రీన్‌ (92 బంతుల్లో 89 నాటౌట్‌; 10 ఫోర్లు, సిక్స్‌)లు అద్భుతమైన పోరాట పటిమ కనబర్చి జట్టుకు చిరస్మరణీయ విజయాన్నందించారు. ముఖ్యంగా గ్రీన్‌ చివరి నిమిషం వరకు క్రీజ్‌లో ఉండి ఆసీస్‌ను విజయతీరాలకు చేర్చాడు. ఫలితంగా ఆసీస్‌ 2 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించి సిరీస్‌లో 1-0 ఆధిక్యంలోకి దూసుకెళ్లింది.

ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్‌ ఓడి ఆసీస్‌ ఆహ్వానం మేరకు తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన కివీస్‌ నిర్ణీత ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 232 పరుగులు చేసింది. డెవాన్‌ కాన్వే (68 బంతుల్లో 46; 4 ఫోర్లు, సిక్స్‌), కెప్టెన్‌ విలియమ్సన్‌ (71 బంతుల్లో 45; 3 ఫోర్లు, సిక్స్‌), వికెట్‌కీపర్‌ టామ్‌ లాథమ్‌ (57 బంతుల్లో 43; 2 ఫోర్లు, సిక్స్‌) ఓ మోస్తరుగా రాణించారు. ఆసీస్‌ బౌలర్లలో మ్యాక్స్‌వెల్‌ 4, హేజిల్‌వుడ్‌ 3, స్టార్క్‌, జంపా తలో వికెట్‌ పడగొట్టారు.

Wow, that was some contest!



Cameron Green (89no), Alex Carey (85) and Glenn Maxwell (4-52) impress in the Chappell-Hadlee series opener in Cairns #AUSvNZ pic.twitter.com/rxXnwpeb7Y

— Cricket Australia (@CricketAus) September 6, 2022