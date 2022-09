Suresh Raina Retirement: మిస్టర్‌ ఐపీఎల్‌, చిన్న తలా సురేశ్‌ రైనా రిటైర్మెంట్‌ ప్రకటనపై అతని తాజా మాజీ ఐపీఎల్‌ ఫ్రాంచైజీ చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ (సీఎస్‌కే) స్పందించింది. చరిత్ర మరువని విజయాలు సాధించినప్పుడు తమతో ఉన్నవాడు, ఆ విజయాలు సాధించేందుకు తోడ్పడిన వాడు చిన్న తలా..! థ్యాంక్యూ మిస్టర్‌ ఐపీఎల్‌ అంటూ రైనా ఫోటోను పోస్ట్‌ చేసి ట్విటర్‌లో భావోద్వేగ సందేశం పంపింది. సీఎస్‌కే సందేశంలో రైనాపై వారికున్న ఆప్యాయత స్పష్టంగా కనబడింది. ఆఖరి సీజన్‌లో వారు రైనాను కాదనుకున్నప్పటికీ అతనిపై ఇంత గౌరవం ఉండటాన్ని రైనా అభిమానులు మెచ్చుకుంటున్నారు. తమ అభిమాన క్రికెటర్‌ ఎల్లో ఆర్మీతో, ఐపీఎల్‌తో బంధాన్ని తెంచుకోవడాన్ని చిన్న తలా ఫ్యాన్స్‌ జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు.

The one who was there when glory was etched in history! The one who made it happen!

Thank You for everything, Chinna Thala! 💛#Yellove #WhistlePodu 🦁 pic.twitter.com/9Olro0z0Bn

