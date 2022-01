Vikas Tokas: టీమిండియా స్టార్‌ క్రికెటర్‌ విరాట్‌ కోహ్లి ఐపీఎల్‌ సహచరుడు, రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు మాజీ ఆటగాడు వికాస్‌ తోకాస్‌పై ఢిల్లీ పోలీసులు దాడి చేశారని తెలుస్తోంది. ప్రముఖ వార్తా సంస్థ కథనం ప్రకారం.. ఈ నెల 26న ఢిల్లీ శివారులోని ఓ గ్రామం వద్ద వికాస్ తోకాస్‌ కారును సాధారణ తనిఖీల్లో భాగంగా పోలీసులు ఆపారు. ఆ సమయంలో మాస్క్ ధరించకపోవడంతో రూ.2000 ఫైన్ కట్టాలని వారు వికాస్‌ను ఆదేశించారు.

Delhi | On Jan 26, some police personnel stopped my car &asked for Rs 2000 alleging that I wasn't wearing a mask.When I countered them they sat inside my car, abused me. One of them was Puran Meena who punched me. They took me to PS alleging that I was fleeing with a rifle: Vikas pic.twitter.com/RHMfuikoLf

— ANI (@ANI) January 28, 2022