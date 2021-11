Fans Distract Shaheen Afridi With Matthew Wade Chants: బంగ్లాదేశ్‌- పాకిస్తాన్‌ తొలి టెస్ట్‌లో ఓ ఆసక్తికర సన్నివేశం చోటు చేసుకుంది. పాకిస్తాన్‌ స్టార్‌ పేసర్‌ షాహీన్ షా అఫ్రిది బౌండరీలైన్‌ దగ్గర ఫీల్డింగ్‌ చేస్తుండగా.. స్టాండ్స్‌లోని ప్రేక్షకులు మాథ్యూ వేడ్‌ అంటూ పదే పదే హేళన చేశారు. తాజాగా ముగిసిన టీ20 వరల్డ్‌కప్‌ సెమీఫైనల్లో షాహీన్ షా అఫ్రిది బౌలింగ్‌లో వరుసుగా మూడు సిక్సర్‌లు బాది.. వేడ్‌ ఆసీస్‌ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించిన సంగతి తెలిసిందే.

కాగా తొలి టెస్ట్‌లో అఫ్రిది అద్బుతంగా బౌలింగ్‌ చేశాడు. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో రెండు వికెట్లు పడగొట్టగా, రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో మూడు కీలక వికెట్లను తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో అఫ్రిది ఏకగ్రాతను దెబ్బ తీయడానికి బంగ్లా అభిమానులు ప్రయత్నం చేశారు. అందుకే మాథ్యూ వేడ్‌ పేరును పదే పదే జపం చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

చదవండి: IPL 2022 Auction: రాహుల్‌, రషీద్‌ ఖాన్‌ను లాక్కొన్నారు.. పంజాబ్‌, హైదరాబాద్‌ లబోదిబో!

You troll Shaheen ???

He makes sure to give it back 🤛

5fer loading ...

pic.twitter.com/6r1vcSyaTN

— CricMadness (@CricMady) November 28, 2021