కామన్‌వెల్త్‌ గేమ్స్‌లో భారత్‌ పతకాల జోరు కొనసాగుతుంది. తాజాగా భారత్‌ ఖాతాలో 13వ పతకం వచ్చి చేరింది. భారత బ్యాడ్మింటన్‌ మిక్సడ్‌ టీమ్‌ విభాగం రజత పతకం సాధించింది. మంగళవారం అర్థరాత్రి మలేషియాతో జరిగిన మిక్స్‌డ్‌ టీమ్‌ ఫైనల్లో 3-1 తేడాతో ఓడిన భారత జట్టు రజతం గెలుచుకుంది. పీవీ సింధు మినహా మిగతావారు ఓటమి పాలవ్వడంతో భారత్‌ రజతంతో సరిపెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది.

ముందుగా భారత షెట్లర్లు చిరాగ్‌ శెట్టి- సాత్విక్‌ సాయిరాజ్‌ మలేషియాకు చెందిన టెంగ్ ఫాంగ్ ఆరోన్ చియా,వూయి యిక్‌తో జరిగిన పురుషులు డబుల్స్‌ మ్యాచ్‌లో పరాజయం పాలయ్యారు. ఉత్కంఠగా సాగిన మ్యాచ్‌లో 21-18,21-15 తేడాతో చిరాగ్‌-సాత్విక్‌ జంట ఓటమి చవిచూసింది. అనంతరం సింగిల్స్‌లో భాగంగా పీవీ సింధు.. మలేషియా స్టార్‌ జిన్‌ వెయ్‌-గోహ్‌ను 22-20, 21-17తో మట్టికరిపించి మ్యాచ్‌ గెలిచింది.

మూడో మ్యాచ్‌గా జరిగిన పురుషుల సింగిల్స్‌లో భారత్‌ షెట్లర్‌ కిడాంబి శ్రీకాంత్‌.. మలేషియా షెట్లర్‌ జె యోంగ్‌ చేతిలో 21-19,6-21,21-16తో ఓడిపోయాడు. దీంతో మలేషియా 2-1తో ఆధిక్యంలోకి వెళ్లింది. ఇక నిర్ణయాత్మకమైన నాలుగో మ్యాచ్‌ అయిన మహిళల డబుల్స్‌లో భారత్‌ జోడి త్రీసా జోలీ-గాయత్రి గోపిచంద్‌ చేతులెత్తేసింది. మలేషియన్‌ జంట మురళీధరన్ తీనా- కూంగ్ లే పెర్లీ టాన్ చేతిలో 21-18,21-17తో భారత్‌ జంట ఓటమి పాలవ్వడంతో భారత్‌ ఖాతాలో రజతం వచ్చి చేరింది. ప్రస్తుతం భారత్‌ ఖాతాలో 13 పతకాలు ఉండగా.. అందులో 5 స్వర్ణం, ఐదు రజతం, మూడు కాంస్యాలు ఉన్నాయి.

SILVER FOR INDIA 🇮🇳

Indian #Badminton Mixed Team puts up a brilliant show of team play, grit, resilience to bag its 2nd consecutive medal🥇🥈 at #CommonwealthGames

A mix of comebacks & dominance by our Champs lead 🇮🇳 to this 🥈 at @birminghamcg22

Well played 👏#Cheer4India pic.twitter.com/AMj8q9sAik

