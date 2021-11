CSK Felicitates Neeraj Chopra: టోక్యో ఒలింపిక్స్‌లో స్వర్ణం సాధించిన అథ్లెట్‌ నీరజ్‌ చోప్రాను ఐపీఎల్‌ టీమ్‌ చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ యాజమాన్యం ఘనంగా సన్మానించింది. గతంలో ప్రకటించిన విధంగా రూ. 1 కోటి నగదు పురస్కారం అందజేసింది.

దీనితో పాటు ప్రత్యేకంగా డిజైన్‌ చేసిన జెర్సీ నంబర్‌ 8758 (ఒలింపిక్స్‌ నీరజ్‌ విసిరిన 87.58 మీటర్ల దూరం)ను అందించింది. మరోవైపు మహీంద్ర సంస్థ కూడా కస్టమైజ్డ్‌ 87.58 చిత్రం, రిజిస్ట్రేషన్‌ నంబర్‌ 8758తో కూడిన ఎస్‌యూవీని బహుకరించింది.

The one with the Golden boy @Neeraj_chopra1 ! Super happy to hand our 💛 to the arms that made us proud!

Read : https://t.co/qiiw18aLH6#WhistlePodu #Yellove 🦁 pic.twitter.com/rMpHwWD2F7

— Chennai Super Kings - Mask P😷du Whistle P🥳du! (@ChennaiIPL) October 31, 2021