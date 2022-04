ప్రత్యర్ధి జట్టు ఆటగాడు అని కూడా చూడకుండా తనపై అభిమానంతో మద్దతుగా నిలిచిన ఫ్యాన్స్‌కు క్రొయేషియన్‌ స్టార్‌ ఫుట్‌బాలర్‌ ఇవాన్ రాకిటిక్ తనదైన స్టైల్‌లో థ్యాంక్స్‌ చెప్పాడు. మ్యాచ్‌ అనంతరం మైదానంలోనే బట్టలు విప్పి ప్రత్యర్ధి జట్టు అభిమానులకు ఇచ్చేశాడు. అనంతరం అండర్‌వేర్‌తోనే మైదానం మొత్తం తిరుగుతూ స్టాండ్స్‌లోకి వెళ్లిపోయాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరలవుతోంది.

📹 Rakitic gives his shirt and shorts to fans after the game #BarçaSevilla ⏩ @GolagolE3 pic.twitter.com/pfXUpmcsVX

— FCBarcelonaFl (@FCBarcelonaFl) April 4, 2022