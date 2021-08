సాక్షి, అమరావతి: టోక్యో పారాలింపిక్స్‌లో జావెలిన్‌ త్రోలో స్వర్ణం సాధించిన సుమిత్‌ అంటిల్‌కు ఏపీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి అభినందనలు తెలిపారు. '' పారాలింపిక్స్‌లో స్వర్ణం సాధించినందుకు సుమిత్‌కు శుభాకాంక్షలు. నీ స్వర్ణంతో దేశానికి ఒకేరోజు రెండు బంగారు పతకాలు రావడం ఆనందం కలిగించింది. జావెలిన్‌ త్రోలో మూడు ప్రయత్నాల్లోనూ అద్బుత ప్రదర్శన చేసి కొత్త రికార్డు సృష్టించావు. నీ కెరీర్‌ ఇలాగే ముందుకు సాగాలని ఆకాంక్షిస్తున్నా'' అంటూ జగన్‌ ట్వీట్‌ చేశారు.

Congratulations Sumit Antil for adding another #Gold medal to India's count at #TokyoParalympics and setting a new world record for each of the three attempts in the same event.

— YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) August 30, 2021