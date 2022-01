క్రికెట్‌లో కొన్ని క్యాచ్‌లు స్టన్నింగ్‌గా ఉంటాయి. ఒక ప్లేయర్‌ పడితే సూపర్‌.. అద్బుతం.. అమేజింగ్‌ అంటూ మెచ్చుకుంటాం. మరీ అదే మ్యాచ్‌ చూడడానికి వచ్చిన ప్రేక్షకుడు ఒక చేతితో ఫోన్‌ పట్టుకొని.. మరో చేతితో వేగంగా వచ్చిన బంతిని ఒడిసి పట్టాడు. ఇంకముంది కెమెరాలన్నీ అతని వైపే తిరిగాయి. అయితే అతను క్రికెటర్‌ అయ్యుంటే ఈ న్యూస్‌ సంచలనంగా మారేది.

బిగ్‌బాష్‌ లీగ్‌లో సిడ్నీ సిక్సర్స్‌, అడిలైడ్‌ స్ట్రైకర్స్‌ మ్యాచ్‌లో ఇది చోటుచేసుకుంది. అడిలైడ్‌ స్ట్రైకర్స్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో ఆఖరి ఓవర్‌ తొలి బంతిని మాట్‌ రెన్‌షా లాంగాన్‌ దిశగా భారీ సిక్స్‌ కొట్టాడు. అతను ఫర్ఫెక్ట్‌ టైమింగ్‌తో కొట్టిన సిక్స్‌ స్టాండ్స్‌లోకి దూసుకెళ్లింది. స్టాండ్స్‌లో ఉన్న ఒక ప్రేక్షకుడు ఫోన్‌ మాట్లాడుతుండగానే.. బంతి అతని వద్దకు వచ్చింది. అయితే ఆ వ్యక్తి మాత్రం సింగిల్‌ హ్యాండ్‌తో క్యాచ్‌ తీసుకొని అందర్ని ఆశ్చర్యపరిచాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను లీగ్‌ నిర్వాహకులు తమ ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేశారు.

ఇక మ్యాచ్‌ విషయానికి వస్తే.. తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన అడిలైడ్‌ స్ట్రైకర్స్‌ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 4 వికెట్ల నష్టానికి 167 పరుగులు చేసింది. వెల్స్‌ 62 నాటౌట్‌, ఇయాన్‌ కాక్‌బ్రెయిన్‌ 48, రెన్‌ షా 36 నాటౌట్‌ రాణించారు. అనంతరం బ్యాటింగ్‌ చేసిన సిడ్నీ సిక్సర్స్‌ 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్లు కోల్పోయి లక్ష్యాన్ని చేధించింది. శుక్రవారం జరగనున్న ఫైనల్లో సిడ్నీ సిక్సర్స్‌.. పెర్త్‌ స్కార్చర్స్‌తో తలపడనుంది.

Not many crowd catch opportunities on the second tier... and even less taken one-handed with the 📱 in the other mitt! @KFCAustralia | #BBL11 pic.twitter.com/JDqrXiEzcd

— KFC Big Bash League (@BBL) January 26, 2022