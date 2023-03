BAN VS IRE 2nd ODI: సిల్హెట్‌ వేదికగా ఐర్లాండ్‌తో జరుగుతున్న రెండో వన్డేలో బంగ్లాదేశ్‌ వెటరన్‌ ముష్ఫికర్‌ రహీం సునామీ శతకం సాధించాడు. కేవలం 60 బంతుల్లో 14 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్ల సాయంతో 100 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచిన ముష్ఫికర్‌.. వన్డేల్లో బంగ్లాదేశ్‌ తరఫున ఫాస్టెస్ట్‌ సెంచరీ రికార్డు నమోదు చేశాడు. గతంలో ఈ రికార్డు షకీబ్‌ పేరిట ఉండేది. 2009లో షకీబ్‌ జింబాబ్వేపై 63 బంతుల్లో సెంచరీ పూర్తి చేశాడు.

ఈ క్రమంలో బంగ్లా టైగర్స్‌ వన్డేల్లో అత్యధిక టీమ్‌ స్కోర్‌ రికార్డు కూడా నెలకొల్పారు. ముష్ఫికర్‌ మెరుపు సెంచరీతో పాటు లిటన్‌ దాస్‌ (71 బంతుల్లో 70; 3 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లు), నజ్ముల్‌ హొస్సేన్‌ షాంటో (77 బంతుల్లో 73; 3 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్లు), తౌహిద్‌ హ్రిదొయ్‌ (34 బంతుల్లో 49; 4 ఫోర్లు, సిక్స్‌) మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌లతో విరుచుకుపడటంతో బంగ్లాదేశ్‌ నిర్ణీత ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 349 పరుగుల రికార్డు స్కోర్‌ సాధించింది.

Just days after posting their highest ever ODI score of 338 in the first ODI, Bangladesh have broken it again with 349/6 in the second ODI!

Mushfiqur Rahim brings up a 60-ball century - the quickest for his nation - with the last ball of the innings #BANvIRE

— 🏏Flashscore Cricket Commentators (@FlashCric) March 20, 2023