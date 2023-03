బంగ్లాదేశ్‌ వన్డే జట్టు కెప్టెన్‌ తమీమ్‌ ఇక్బాల్‌ తన 34వ పుట్టిన రోజున ఓ అరుదైన క్లబ్‌లో చేరాడు. బంగ్లాదేశ్‌ తరఫున అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో 15000 పరుగులు పూర్తి చేసిన తొలి బ్యాటర్‌గా, ఓవరాల్‌గా ఈ ఘనత సాధించిన 40వ బ్యాటర్‌గా రికార్డుల్లోకెక్కాడు. సిల్హెట్‌ వేదికగా ఐర్లాండ్‌తో జరుగుతున్న రెండో వన్డేలో తమీమ్‌ ఈ మైలురాయిని అధిగమించాడు.

Congratulation Tamim Iqbal on becoming the first Bangladeshi batsman to complete 15000 runs in International Cricket. 🔥🏏#BCB | #Cricket pic.twitter.com/J4mj5W8k9T

— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) March 20, 2023