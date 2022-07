తాష్కెంట్‌లో జరుగుతున్న ఆసియా యూత్, జూనియర్‌ వెయిట్‌లిఫ్టింగ్‌ చాంపియన్‌షిప్‌లో భారత్‌కు చెందిన హర్షద గరుడ్‌ బంగారు పతకం సాధించింది. మహిళల 45 కేజీల కేటగిరీలో 18 ఏళ్ల భారత లిఫ్టర్‌ 157 కేజీల (స్నాచ్‌లో 69+ క్లీన్‌ అండ్‌ జెర్క్‌లో 88) బరువెత్తి విజేతగా నిలిచింది. మరో భారత లిఫ్టర్‌ సౌమ్య దాల్వి 145 కేజీల (63+82)తో కాంస్యం గెలుచుకుంది. పురుషుల 49కేజీల యూత్‌ ఈవెంట్‌లో ధనుశ్‌ (స్నాచ్‌లో 85 కేజీలు) కాంస్యం గెలిచాడు.

