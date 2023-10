Asian Games 2023: ఆసియా క్రీడల్లో భారత పురుషుల హాకీ జట్టు అదరగొట్టింది. చైనాలోని హోంగ్జూలో శుక్రవారం నాటి ఫైనల్లో జపాన్‌ను చిత్తు చేసింది. 5-1తో ప్రత్యర్థిని మట్టికరిపించి స్వర్ణ పతకం సాధించింది. అద్భుత విజయంతో ప్యారిస్‌ ఒలంపిక్స్‌-2024 టోర్నీ బెర్తును ఖరారు చేసుకుంది. ఇదిలా ఉంటే.. తాజా పతకంతో 19వ ఆసియా క్రీడల్లో భారత్‌ స్వర్ణాల సంఖ్య 22కు చేరింది.

సెంచరీ దిశగా భారత్‌

అదే విధంగా.. ఇప్పటి వరకు 34 వెండి, 39 కాంస్య పతకాలను మన క్రీడాకారులు దేశానికి అందించారు. ఇప్పటి వరకు మొత్తంగా 95 మెడల్స్‌ సాధించిన భారత్‌ సెంచరీ దిశగా దూసుకుపోతోంది. ఆర్చరీలో ఇంకో మూడు, కబడ్డీలో రెండు, క్రికెట్‌లో ఒక పతకం ఖాయం కావడంతో రికార్డు స్థాయిలో కనీసం 101 మెడల్స్‌ సాధించనుంది.

అక్టోబరు 6(శుక్రవారం) నాటి పతకాలు

►మెన్స్‌ హాకీ: స్వర్ణం

►మెన్స్‌ బ్రిడ్జ్‌ టీమ్‌: రజతం

►మెన్స్‌ 57 కేజీ ఫ్రీస్టైల్‌ రెజ్లింగ్‌: అమన్‌ సెహ్రావత్‌- కాంస్యం

►వుమెన్‌ 76కేజీ ఫ్రీస్టైల్‌ రెజ్లింగ్‌: కిరణ్‌ బిష్ణోయి- కాంస్యం

►వుమెన్‌ 62కేజీ ఫ్రీస్టైల్‌ రెజ్లింగ్‌: సోనం మాలిక్‌- కాంస్యం

►సెపాక్‌టక్రా వుమెన్స్‌ టీమ్‌: కాంస్యం

►బ్యాడ్మింటన్‌ మెన్స్‌ సింగిల్స్‌: హెస్‌ ప్రణయ్‌కు కాంస్యం

►ఆర్చరీ రికర్వ్‌ మెన్స్‌ టీమ్‌: అతాను, ధీరజ్‌, తుషార్‌- రజతం

ఖాయమైనవి

►ఫైనల్‌కు చేరిన కబడ్డీ పురుషుల జట్టు- స్వర్ణం దిశగా అడుగులు

►ఫైనల్‌కు చేరిన భారత పురుషుల క్రికెట్‌ జట్టు- స్వర్ణంపై ధీమా

Indian athletes are on 🔥

Team India beat Japan 5-1 in Asian Games 2022 and won the medal🥇#Asiangames23 #Hockey#PAKvNED #PAKvsNED

pic.twitter.com/0kNk3q8EiJ

— Saurabh Singh (@100rabhsingh781) October 6, 2023