Asia Cup 2022 India Vs Pakistan: టీమిండియా కెప్టెన్‌ రోహిత్‌ శర్మ నెట్స్‌లో తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నాడు. పాకిస్తాన్‌తో మ్యాచ్‌కు ముందు భారత బౌలర్లతో ప్రాక్టీసు సెషన్‌లో పాల్గొన్నాడు హిట్‌మ్యాన్‌. యజువేంద్ర చహల్‌, రవీంద్ర జడేజా సహా ఇతర ఆటగాళ్ల బౌలింగ్‌లో తనదైన షాట్లతో అలరించాడు. సిక్సర్లు, ఫోర్లు బాదాడు. ఆ తర్వాత విరాట్‌ కోహ్లి రంగంలోకి దిగాడు. భారీ షాట్లతో సొంత జట్టు బౌలర్లపై విరుచుకుపడ్డాడు. వీరిద్దరి ప్రాక్టీసుకు సంబంధించిన వీడియో అభిమానులను ఆకర్షిస్తోంది.

కాగా ఆసియా కప్‌-2022లో భాగంగా చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్తాన్‌తో టీమిండియా తమ తొలి మ్యాచ్‌ ఆడనుంది. టీ20 ప్రపంచకప్‌-2021 ఈవెంట్‌లో దాయాది చేతిలో 10 వికెట్ల తేడాతో ఎదురైన పరాభవానికి బదులు తీర్చుకోవాలని రోహిత్‌ సేన పట్టుదలగా ఉంది. ఇదిలా ఉంటే, స్టార్‌ బ్యాటర్‌ విరాట్‌ కోహ్లి కొన్నాళ్లుగా నిలకడలేమి ఫామ్‌తో ఇబ్బంది పడుతున్న విషయం తెలిసిందే.

🔊 Sound 🔛#TeamIndia captain @ImRo45 & @imVkohli get into the groove ahead of the first clash against Pakistan.#AsiaCup2022 | #AsiaCup pic.twitter.com/GNd8imnmM3

— BCCI (@BCCI) August 25, 2022