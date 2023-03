వన్డే మ్యాచ్‌.. రికార్డు స్కోర్‌, భారీ విజయం

ACC Mens Challenger Cup 2023: ఆసియా క్రికెట్‌ కౌన్సిల్‌ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న ఏసీసీ మెన్స్‌ ఛాలెంజర్‌ కప్‌-2023లో రికార్డు విజయం నమోదైంది. టోర్నీలో భాగంగా మయన్మార్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో సౌదీ అరేబియా ఏకంగా 327 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. ఏసీసీ మెన్స్‌ ఛాలెంజర్‌ కప్‌ చరిత్రలో ఇది భారీ విజయంగా రికార్డైంది. ఈ మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన సౌదీ అరేబియా జట్టు నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 424 పరుగులు చేయగా.. ఛేదనలో మయన్మార్‌ 25.3 ఓవర్లలో 97 పరగులకే చాపచుట్టేసి ఘోర పరాభవాన్ని మూటగట్టుకుంది.

Saudi Arabia dominates Myanmar with a massive 327-run victory in the #ACCChallengercup, qualifying for the semifinals in style! Congratulations to the team on their remarkable performance! pic.twitter.com/5SyTaDgotu

— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) March 1, 2023