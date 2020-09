ఒక్కోసారి జంతువుల బ‌లం కూడా విస్మ‌యానికి గురిచేస్తుంది. పులి బ‌ల‌మేంటో మ‌రోసారి నిరూపించే వీడియో ఒక‌టి నెట్టింట చ‌క్క‌ర్లు కొడుతోంది. ఆవును చంపి, కేవ‌లం త‌న నోటితోనే ఆవు బ‌రువును మోస్తూ పులి చూపిన ప‌వ‌ర్‌కు నెటిజ‌న్లు ఫిదా అవుతున్నారు. ఇండియన్ ఫారెస్ట్ సర్వీసెస్‌కు చెందిన సుశాంత నందా షేర్ చేసిన ఈ వీడియో ఇప్పుడు సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతుంది. 14 సెక‌న్లు ఉన్న ఈ వీడియోలో పెద్ద పులి ఆవును చంపేశాక కేవ‌లం నోటితో దాన్ని ఈడ్చుకొచ్చింది. ఇప్ప‌టికే ఈ వీడియోను రీట్వీట్ చేస్తూ 3000మందికి పైగా వీక్షించారు. (ఫ్రాన్స్‌లో ఘటన.. ఇది రాజమౌళి ఈగ అనుకుంటా..!)

The strength of the tiger is awe inspiring. It drags a cow through the sheer power of its mouth. Not without the reason that it’s the king....

From a central Indian Tiger Reserve.

A rare footage shared by Surya Keshari👍 pic.twitter.com/qohUm1ubeu

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) September 10, 2020