చండిగఢ్‌: ‘మీరు వేసుకునే లోదుస్తులపై స్టాంప్‌ ఉండాలి. వాసన పరీక్ష చేయించుకోవాలి’ అని ఓ క్లబ్‌ యాజమాన్యం సభ్యులకు ఆదేశాలు జారీ చేయడం హాట్‌ టాపిక్‌గా మారింది. జిమ్‌కు వచ్చేవారందరూ ఇది తప్పనిసరిగా పాటించాలని స్పష్టం చేసింది. ఈ వార్త సోషల్‌ మీడియాలో హాట్‌ టాపిక్‌గా మారింది. ఎందుకు అలా చెప్పారో.. కథ ఏమిటో తెలుసుకోండి.

చండీగఢ్‌లోని లేక్‌ క్లబ్‌ ఇటీవల సభ్యులకు కొత్త నియమనిబంధనలు విడుదల చేసింది. అందులో భాగంగా పలు సూచనలు చేసింది. వాటిలో పైన పేర్కొన్న ప్రధాన సూచన సభ్యులను విస్మయానికి గురి చేసింది. ఈ రూల్స్‌కు సంబంధించిన ఫొటోను జర్నలిస్ట్‌ ఆర్ష్‌దీప్‌ సంధు ట్విటర్‌లో పంచుకోవడంతో ఈ విషయం బహిర్గతమైంది. నాలుగు సూచనలతో ఉన్న ఈ ఫొటో సోషల్‌ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది.

అని ఈ విధంగా నిబంధనలు పెట్టడంతో సభ్యులు ఖంగు తిన్నారు. జిమ్‌ చేయాలంటే ఇన్నేసీ రూల్సా? అని ముక్కున వేలేసుకుంటున్నారు. మరికొందరు సోషల్‌ మీడియాలో ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఇన్నేసి రూల్స్‌ పాటించాలా​? అని ప్రశ్నిస్తున్నారు. వాసన పరీక్షను సభ్యులు ఎలా పరాజయం పొందుతారు? అని ప్రశ్నిస్తున్నారు.



* How does a member fail the "smell test"?

* Who is incharge of smelling members ?

* Can members wax instead of shave ?

* "Only approved undergarment are to be worn ! And who will check the brand of the underwear ?"

* what if the member abuses in another language ? 💪

— Tehseen Poonawalla Official 🇮🇳 (@tehseenp) August 3, 2021