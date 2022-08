హైదరాబాద్‌: దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం రేపిన బిల్కిస్‌ బానో గ్యాంగ్‌ రేప్‌ దోషులను.. రెమిషన్‌ ఆదేశాల కింద గుజరాత్‌ సర్కార్‌ విడుదల చేయడంపై దేశం భగ్గుమంటోంది. గుజరాత్‌ ప్రభుత్వం తన నిర్ణయాన్ని సమర్థించుకుంటుండగా.. విపక్షాలు, మేధోవర్గం ఈ విషయంలో గుజరాత్‌ ప్రభుత్వాన్ని, కేంద్రాన్ని ఏకీపడేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో.. టీఆర్‌ఎస్‌ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌, మంత్రి కల్వకుంట్ల తారకరామారావు సైతం ట్విటర్‌ వేదికగా స్పందించారు.

ప్రియమైన మోదీగారు.. మహిళల గౌరవం గురించి మీరు మాట్లాడడం నిజమే అయితే.. ఈ విషయంలో జోక్యం చేసుకోండి. పదకొండు మంది రేపిస్టులను విడుదల చేసిన గుజరాత్‌ ప్రభుత్వపు ఆదేశాలను రద్దు చేయించండి. ఈ దేశాలు వెగటు పుట్టించేవిగా ఉన్నాయి. మీరు జోక్యం చేసుకుని చిత్తశుద్ధి చూపించాల్సిన అవసరం ఉంది అని పేర్కొన్నారు కేటీఆర్‌.

Dear PM @narendramodi Ji,

If you had really meant what you spoke about Respecting women, urge you to intervene & rescind the Gujarat Govt remission order releasing 11 Rapists 🙏

Sir, it is nauseating to put it mildly & against MHA order. Need you to show sagacity to the Nation

— KTR (@KTRTRS) August 17, 2022