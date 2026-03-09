 ‘కూటమి పాలనలో అన్ని రంగాల్లో విధ్వంసమే’ | Sailajanath Slams Chandrababu Govt | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘కూటమి పాలనలో అన్ని రంగాల్లో విధ్వంసమే’

Mar 9 2026 4:51 PM | Updated on Mar 9 2026 5:09 PM

Sailajanath Slams Chandrababu Govt

తాడేపల్లి : కూటమి పాలనలో అన్ని రంగాల్లో విధ్వంసమే కనిపిస్తోందని వైఎస్సార్‌సీపీ నేత, మాజీ మంత్రి శైలజానాథ్‌ విమర్శించారు.  ఏ రంగంలో చూసినా అంత విధ్వంసమేనన్నారు. ఈరోజు(సోమవారం, మార్చి 9వ తేదీ) తాడేపల్లి నుంచి మాట్లాడిన శైలజానాథ్‌.. చంద్రబాబు రాష్ట్రాన్ని అప్పుల కుప్పగా మార్చేశారన్నారు.  ‘నిరుద్యోగుల జీవితాలను  అన్యాయం చేశారు. 

వ్యవసాయ రంగాన్ని మరింత నాశనం చేశారు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీలకు యాభై ఏళ్లకే పెన్షన్ ఇస్తామని మోసం చేశారు. PPP మోడ్ కింద ప్రభుత్వ ఆస్తులను ప్రైవేట్ వారికి అప్పనంగా ఇస్తున్నారు. కొన్ని జిల్లాలో కలెక్టర్లు, ఎస్పీలను రుణాలు కట్టాలని ఒత్తిడి చేస్తున్నారు.. ఎస్సీ,ఎస్టీలకు వివిధ కార్పొరేషన్ల కింద ఇచ్చిన రుణాలను భేషరతుగా మాఫీ చేయాలి’ అని డిమాండ్‌ చేశారు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

చీరలో పవర్‌‌ఫుల్‌గా హీరోయిన్ ధన్సిక (ఫొటోలు)
photo 2

సాక్షి మీడియా ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా మహిళా దినోత్సవ వేడుకలు (ఫొటోలు)
photo 3

#T20WorldCup2026final : టీమిండియా విక్టరీ మూమెంట్‌‌ హైలైట్స్‌.. (ఫొటోలు)
photo 4

టీ–20 వరల్డ్‌ కప్‌ : హైదరాబాద్ లో క్రికెట్‌ అభిమానుల సంబరాలు (ఫొటోలు)
photo 5

గ్రాండ్‌గా హీరోయిన్ శ్రద్ధాదాస్‌ బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Big Shock to Janasena MLA Bommidi Nayakar 1
Video_icon

దేనికి పనికొస్తార్రా మీరు.. కార్యకర్తలపై జనసేన ఎమ్మెల్యే ఫైర్
Delhi High Court Sends Notices To Kejriwal, Kavitha, Manish Sisodia In Liquor Scam Case 2
Video_icon

మళ్లీ జైలుకే! లిక్కర్ కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్
Iran Missile Attacks On Israel War Tensions In Middle East 3
Video_icon

ప్రతీకారంతో రగిలిపోతున్న ఇరాన్.. ఇజ్రాయెల్ పై బాంబుల వర్షం
Sanju Samson Reveals Sachin Tendulkar Guidance for T20 World Cup Success 4
Video_icon

భయమేసింది పూర్తిగా నిరాశలోకి వెళ్లిపోయా..ఫైనల్ మ్యాచ్ కి ముందు సచిన్ నాకు కాల్ చేసి ..
Varudu Kalyani Counter to Chandrababu Advice to Parents Over Kids 5
Video_icon

ముగ్గురిని కనమని నీ కొడుకు లోకేష్ కు ఎందుకు చెప్పలేదు
Advertisement
 