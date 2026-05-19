 జనసేనలో మరోసారి ముసలం | Prakasam Jana Sena Plunged into Discord | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

జనసేనలో మరోసారి ముసలం

May 19 2026 3:55 PM | Updated on May 19 2026 4:09 PM

Prakasam Jana Sena Plunged into Discord

ప్రకాశం:  జిల్లా జనసేనలో విభేదాలు మరోసారి భగ్గుమన్నాయి. జనసేన సీనియర్‌ నాయకుడు, మాజీ మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డిపై ఆయన అనుచరుడే తిరుగుబాటు చేశారు. నిన్న మొన్నటివరకూ జిల్లాలో బాలినేని మౌత్‌పీస్‌గా ఉన్న జనసేన నాయకుడు జడ బాలనాగేంద్ర.. తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. 

ఈరోజు(మంగళవారం, మే 19వ తేదీ) ప్రెస్‌మీట్‌ పెట్టిన బాలనాగేంద్ర.. బాలినేనిపై ఘాటైన వ్యాఖ్యలు చేశారు.  జనసేనలో బాలినేని పదవులు బేరం పెట్టుకుంటున్నారని ధ్వజమెత్తారు. బాలినేని, ఆయన కొడుకు  ప్రణీత్ రెడ్డి జనసేనను నాశనం చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు బాలినేని, ఆయన కొడుకుని పార్టీకి దూరం పెట్టాలని పవన్ కళ్యాణ్‌కి విజ్ఞప్తి చేశారు బాలనాగేంద్ర. 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రాశీ ఖన్నా గ్లామర్ ఫోటోషూట్
photo 2

'పురుష:' మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 3

మంచు మనోజ్ కొత్త ట్రస్ట్‌ ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 4

రామ్ చరణ్ 'పెద్ది' మూవీ ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

‘కాక్‌టెయిల్ 2’ మూవీ ప్రమోషన్ లో రష్మిక మందన్న,కృతి సనన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
MK Stalin Shocking Comments on CM Vijay Govt 1
Video_icon

విజయ్ ప్రభుత్వం ఎప్పుడైనా కూలిపోవచ్చు.. ఎన్నికలకు సిద్ధంగా ఉండండి
Ishan Kishan's Whistle Podu Celebration Triggers CSK Fans After SRH Victory 2
Video_icon

ఇంటికెళ్లి విజిల్ వేసుకోండి.. ఇషాన్ కిషన్ మాస్ ర్యాగింగ్
Heavy Temmparature In Telugu States Weather Updates 3
Video_icon

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భానుడి ప్రతాపం
Dasari Ramu Mass Warning to Dhulipalla Narendra Kumar 4
Video_icon

నీ అయ్యా జాగీరా..? ధూళిపాళ్ల కు ఇచ్చిపడేసిన దాసరి రాము
CPI Ramakrishna Funny Comments On Nimmala Ramanaidu Cycling 5
Video_icon

మీరు హెలికాప్టర్ లో తిరిగి పాపం నిమ్మల రామనాయుడితో 10KM సైకిల్ తొక్కిస్తారా?
Advertisement
 