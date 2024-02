Updates..

►పటాన్‌చెరు వద్ద ఓఆర్‌ఆర్‌పై జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో కంటోన్మెంట్‌ ఎమ్మెల్యే లాస్య నందిత అకాల మరణం చెందారు. ఇక, ఆమె మృతిపై బీఆర్‌ఎస్‌ అధినేత, మాజీ సీఎం కేసీఆర్‌ తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు.

►ఈ క్రమంలో లాస్య మృతిపై సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. లాస్య మరణం బాధాకరమన్నారు. లాస్య కుటుంబ సభ్యులకు కేసీఆర్‌ ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు.

కేటీఆర్‌ సంతాపం..

This was about a week ago. Just now heard the absolutely tragic & shocking news that Lasya is no more !!

Woke up to the devastating loss of the young legislator who was a very good leader in the making

My heartfelt prayers for strength to her family and friends in this terrible… https://t.co/CqpfrxMweU

— KTR (@KTRBRS) February 23, 2024