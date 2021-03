కమల్‌ కారుపై దాడి; చితక్కొట్టిన కార్యకర్తలు

చెన్నై : తమిళనాడులో అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయం దగ్గర పడుతున్న కొద్దీ రాజకీయ పార్టీలు ప్రచారాన్ని హోరెత్తిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో సినీ నటుడు, పార్టీ మక్కల్ నీది మయ్యం (ఎంఎన్ఎం) అధినేత కమల్ హాసన్ ప్ర‌స్తుతం ఎన్నిక‌ల ప్ర‌చారంలో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆదివారం కాంచీపురంలో పర్యటించి తిరిగి చైన్నైలోని హోటల్‌కు వెళుతుండగా గుర్తు తెలియని వ్యక్తి నటుడి వాహనంపై దాడికి ప్రయత్నించాడు. పీక‌ల‌దాకా తాగిన ఓ యువకుడు మద్యం మత్తులో తమిళ సూపర్‌స్టార్‌ను కలవాలంటూ ఆయన కారును అడ్డుకొని అద్దాన్ని ప‌గ‌ల‌గొట్టాడు.

అయితే ఈ ఘ‌ట‌న‌లో క‌మ‌ల్‌కు ఎలాంటి గాయాలు కాలేదు. కానీ కారు అద్దం మాత్రం ధ్వంసమైంది. వెంటనే అప్రమత్తమైన ఎంఎన్ఎం కార్యకర్తలు కారుపై దాడికి య‌త్నించిన వ్యక్తిని చితకొట్టారు. ఆ క్ర‌మంలో అతని ముక్కు, నోరు నుంచి ర‌క్తం కారింది. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు సంఘటన స్థలానికి చేరుకొని మందుబాబుని చికిత్స కోసం ఆసుపత్రికి తరలించారు. అలాగే అతనిని అరెస్ట్ చేసి కేసు న‌మోదు చేశారు.

Man gets beaten brutally after allegedly banging on @ikamalhaasan's car window at Kancheepuram.

He was reportedly beaten badly as word spread that Kamal's car window was broken!

Vehicle is fine, says Kamal's team. pic.twitter.com/fiZdBZ6LCi

— Pramod Madhav♠️ (@PramodMadhav6) March 14, 2021