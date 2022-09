పాట్నా: ఆర్‌జేడీ నేత, బిహార్ వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి సుధాకర్ సింగ్.. అవినీతిపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తన శాఖలోని అధికారులంతా దొంగలే అన్నారు. వ్యవసాయ శాఖలో ఒక్క విభాగం కూడా అవినీతి రహితంగా లేదని ఆరోపించారు. ఇక ఈ శాఖకు మంత్రి అయినందుకు తాను దొంగల ముఠాకు నాయకుడ్ని అని వాఖ్యానించారు. అంతేకాదు తనపై ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారని చెప్పారు.

సీడ్‌ కార్పొరేషన్‌ అందించే విత్తనాలను ఓ ఒక్క రైతు కూడా ఊపయోగించడం లేదని మంత్రి అన్నారు. అయినా సీడ్ కార్పొరేషన్‌ రూ.150-200 కోట్లను తీసుకుంటోందన్నారు. కైమూర్‌లో సోమవారం ఓ సమావేశంలో మాట్లాడుతూ మంత్రి చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. అయితే ఆయన మాత్రం తన వ్యాఖ్యల్లో ఒక్క పదం కూడా వెనక్కితీసుకోనని స్పష్టం చేశారు. తాను మాట్లాడింది వాస్తవమన్నారు. తనపై నమ్మకంతోనే ప్రజలు గెలిపించారని, వాళ్లకోసమే పోరాడుతానని అన్నారు.

#WATCH | There is not a single wing of our (agriculture) dept that does not commit acts of theft. As I am the in-charge of the department, I become their Sardar (chief)...There are many more people above me: Bihar Agriculture Min S Singh, in Kaimur (12.09)

(Source: Viral video) pic.twitter.com/p6mNVRgr60