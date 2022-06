దేశవ్యాప్తంగా పలు రాష్ట్రాల్లో 3 లోక్‌సభ, 7 అసెంబ్లీ స్థానాలకు ఉప ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. ఎన్నికల్లో భాగంగా గురువారం 7 గంటలకు పోలింగ్‌ ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. సాయంత్రం 6 గంటల వరకు పోలింగ్‌ ప్రక్రియ కొనసాగనుంది.

► ఢిల్లీలోని రాజింద్రానగర్‌ అసెంబ్లీ స్థానం ఉప ఎన్నికకు పోలింగ్‌ ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. ఆప్‌ నేత రాఘవ్‌ చద్దా రాజ్యసభకు వెళ్లడంతో ఈ స్థానానికి ఉప ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. ఈ స్థానం నుంచి బీజేపీ అభ్యర్థిగా రాజేశ్‌ భాటీయా, ఆప్‌ నుంచి దుర్గేష్‌ పాథక్‌, కాంగ్రెస్‌ నుంచి ప్రేమ్‌లత బరిలో ఉన్నారు.

Polling underway for bypoll on Delhi’s Rajinder Nagar seat, vacated after AAP’s Raghav Chadha was elected to RS. AAP has fielded Durgesh Pathak against BJP former councillor Rajesh Bhatia and Congress’s Prem Lata.

Voting for bypolls to 3 LS seats & 7 assembly seats is underway pic.twitter.com/ISZ0o1DzjQ

— ANI (@ANI) June 23, 2022