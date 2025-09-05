 బాపట్లలో విషాదం.. అమెరికాలో లోకేశ్‌ మృతి | NRI Lokesh Dead At USA | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

బాపట్లలో విషాదం.. అమెరికాలో లోకేశ్‌ మృతి

Sep 5 2025 11:19 AM | Updated on Sep 5 2025 11:19 AM

NRI Lokesh Dead At USA

సాక్షి, బాపట్ల: బాపట్ల జిల్లాలో విషాదం నెలకొంది. అమెరికాలో బాపట్లకు చెందిన లోకేష్‌(21) మృతిచెందారు. స్విమ్మింగ్‌ పూల్‌లో మునిగిపోయి పాటిబండ్ల లోకేష్‌ చనిపోయాడు. బాపట్ల జిల్లా మార్టూరుకు చెందిన గ్రానైట్ వ్యాపారి కుమారుడిగా లోకేష్‌ను గుర్తించారు. కాగా, ఉన్నత చదువుల కోసం లోకేశ్‌.. అమెరికా వెళ్లాడు. ఈ ఘటనపై మరింత సమాచారం తెలియాల్సి ఉంది. 
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

‘గామా’ అవార్డ్స్..మెరిసిన 'కోర్ట్'మూవీ హీరోయిన్ శ్రీదేవి (ఫొటోలు)
photo 2

విశాఖలో మరో అద్భుతం.. తప్పక చూడాల్సిందే (ఫొటోలు)

photo 3

ఓనం పండుగ సెలబ్రేట్ చేసుకున్న 8 వసంతాలు హీరోయిన్.. (ఫోటోలు)
photo 4

హుస్సేన్ సాగర్ చుట్టూ ఘనంగా వినాయక నిమజ్జనాలు (ఫొటోలు)
photo 5

ఈ టీచరమ్మలు చాలా స్ట్రిక్ట్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
KSR Live Show On AP Medical Colleges Privatization And Criminal Cases On TDP Leaders 1
Video_icon

మెడికల్ కాలేజీల ప్రైవేటైజేషన్.. కూటమిలో 97 శాతం క్రిమినల్స్
CM Chandrababu Privatizing Govt Medical Colleges In AP 2
Video_icon

బాబు బినామీల కోసం అమ్మకానికి మెడికల్ కాలేజీలు
Watch Live Khairatabad Ganesh Nimajjanam 2025 3
Video_icon

Watch Live: ఖైరతాబాద్ గణేష్ నిమర్జనానికి సర్వం సిద్ధం...
Producer Tummalapalli Rama Satyanarayana Exclusive Interview 4
Video_icon

దణ్ణం పెట్టినా, బ్రతిమిలాడినా అడియన్స్ థియేటర్ కు రారు.
Ambati Rambabu Fires On Kutami Government 5
Video_icon

తురకపాలెంలో వరుస మరణాలు..! కూటమిని వణికించిన అంబటి
Advertisement
 