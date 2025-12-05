 కోటి సంతకాల సేకరణకు అనూహ్య స్పందన: సజ్జల | YSRCP State Coordinator Sajjala At Zoom Meeting With Party Leaders | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కోటి సంతకాల సేకరణకు అనూహ్య స్పందన: సజ్జల

Dec 5 2025 5:51 PM | Updated on Dec 5 2025 5:57 PM

YSRCP State Coordinator Sajjala At Zoom Meeting With Party Leaders

తాడేపల్లి :  ఏపీలో మెడికల్‌ కాలేజీల ప్రైవేటీకరణ అంశాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ వైఎస్సార్‌సీపీ తలపెట్టిన కోటి సంతకాల సేకరణకు అనూహ్య స్పందన వస్తుందన్నారు పార్టీ స్టేట్‌ కో -ఆర్డినేటర్‌ సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి, మెడికల్ కాలేజీల ప్రైవేటీకరణపై ప్రజల్లో వ్యతిరేకత బాగా పెరిగిందని, అందుకే కోటి సంతకాల సేకరణ కార్యక్రమం  విజయవంతంగా సాగుతుందన్నారు. ఈరోజు(శుక్రవారం, డిసెంబర్‌ 5వ తేదీ) కోటి సంతకాల సేకరణ సమీక్షలో భాగంగా వైఎస్సార్‌సీపీ ముఖ్య నేతలతో సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి జూమ్ మీటింగ్‌లో పాల్గొన్నారు. 

ఇందులో పార్టీ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ పరిశీలకులు, రాష్ట్ర అనుబంధ విభాగాల అధ్యక్షులు జూమ్‌ మీటింగ్‌కు హాజరయ్యారు. ఈ మేరకు సజ్జల మాట్లాడుతూ..  ‘ మెడికల్ కాలేజీల ప్రైవేటీకరణపై ప్రజల్లో వ్యతిరేకత బాగా పెరిగిందికోటి సంతకాల సేకరణకు అనూహ్యమైన స్పందన వస్తోంది. అన్ని వర్గాల ప్రజలూ ప్రయివేటీకరణను వ్యతిరేకిస్తున్నారు. వారం క్రితమే కోటికి పైగా సంతకాలు అయ్యాయి. 

ఇప్పుడు ఇంకా వస్తూనే ఉన్నాయి. వైఎస్సార్సీపీ అనుబంధ విభాగాలు మరింత క్రియాశీలకంగా పనిచేయాలి.  పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ పరిశీలకులు నాయకులతో అవసరమైన సమన్వయం చేసుకోవాలి’ అని స్పష్టం చేశారు. గురువారం(డిసెంబర్‌ 4వ తేదీ)  వైఎస్సార్‌సీపీ పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షులతో ఆయన జూమ్‌ కాన్ఫరెన్స్‌ నిర్వహించిన సంగతి తెలిసిందే. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఈ ఏడాది మధుర జ్ఞాపకాలతో మీనాక్షి చౌదరి.. ఫోటోలు
photo 2

తెలుగు నటి జ్యోతి బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 3

చైతూ- శోభిత పెళ్లి వీడియో.. లవ్‌లీ మూమెంట్స్ షేర్ చేసిన శోభిత! (ఫొటోలు)
photo 4

పురాతన శివాలయంలో హీరోయిన్ రషా తడానీ (ఫొటోలు)
photo 5

సారా టెండూల్కర్ వారణాసి ట్రిప్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Ambati Rambabu SHOCKING Comments on Chandrababu Govt Over Negligence on Polavaram 1
Video_icon

Ambati: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు పోలవరం జీవనాడి
Good News for Indian Workers in Russia 2
Video_icon

రష్యాలో భారతీయ కార్మికులకు గుడ్ న్యూస్
Seediri Appalaraju HILARIOUS Satirical Punches on Chandrababu 3
Video_icon

Appalaraju : ప్రైవేటీకరణ ఆపాలని కొన్నిరోజులుగా ఉద్యమం చేస్తున్నాం
Breaking News Putin Key MOUs With India 4
Video_icon

భారత్ - రష్యా మధ్య కీలక ఒప్పందాలు
New Couple Online Reception Due To Indigo Airlines Cancels 5
Video_icon

Bengaluru: ఆన్‌లైన్‌లో రిసెప్షన్ చేసుకున్న కొత్త దంపతులు
Advertisement
 