భోపాల్‌: నడిరోడ్డుపై ఓ యువతి రెచ్చిపోయింది. ఫుడ్‌ డెలివరీ బాయ్‌ను చితకబాదింది. చెప్పుతో కొడుతూ కొద్దిసేపు బీభత్సం సృష్టించింది. ఈ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారగా.. యువతిపై నెటిజన్లు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ ఘటన మధ్యప్రదేశ్‌లో చోటుచేసుకుంది.

ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే.. జబల్‌పూర్ జిల్లాలోని రసల్‌చౌక్ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ ఓ యువతి బైక్‌పై వెళ్తుండగా ఫుడ్‌ డెలివరీ బాయ్‌.. ఆమె బైక్‌ను ఢీకొట్టాడు. అయితే సదరు యువకుడు రాంగ్‌ రూట్‌లో వచ్చి.. సిగ్నల్ పడిన దగ్గర మహిళ బైక్ ఆపి ఫోన్‌ మాట్లాడుతుంటే ఢీకొట్టాడు. అంతే సదరు యువతి ఓ రేంజ్‌లో రెచ్చిపోయింది. అందరి ముందే రోడ్డుపై ఫుడ్‌ డెలివరీ బాయ్‌ను చెప్పు తీసుకొని చితకబాదింది. ఈ క‍్రమంలో ఆ యువకుడు తప్పైందని చెబుతున్నా వినిపించుకోకుండా రెచ్చిపోయింది. పక్కనున్నా వాళ్లు ఆమెకు ఎంత చెప్పినా ఆమె మాత్రం తగ్గేదేలే అన్నట్టుగా కొడుతూనే ఉంది.

In a viral video from #jabalpur , a woman is seen beating delivery boy with her shoes . This happened after that boy's two wheeler collided with her scooty .#india #MadhyaPradesh pic.twitter.com/teZgdHTH5e

— Backchod Indian (@IndianBackchod) April 16, 2022