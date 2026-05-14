వివాహేతర సంబంధం.. భర్త, మామను హత్య చేసిన కోడలు..!

ప్రియుడు పూవరసన్, భానుప్రియ
కర్ణాటక: దేశ రక్షణ కోసం పోరాడే జవాన్, మాజీ జవాన్కు సొంత ఇంటిలనే భద్రత లేకుండా పోయింది. మూడు రోజుల క్రితం జిల్లా కేంద్రం క్రిష్ణగిరి సమీపంలో కాలిన స్థితిలో బయటపడిన మృతదేహాల కేసును పోలీసులు ఛేదించారు. తండ్రీ కుమారుడు హత్యకు గురికాగా, కోడలి అక్రమ సంబంధమే ఇంత ఘోరానికి కారణమని తేలింది.
ఉలిక్కిపడిన బెల్లారంపల్లి
వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.. వెప్పాలంపట్టి సమీపంలో కాలిన స్థితిలో ఇద్దరి మృతదేహాలు ఉన్నట్లు పోలీసులకు సమాచారం అందింది. సేలం డీఐజి సంతోష్ క్రిష్ణగిరి ఎస్పీ తంగదురైలు ఘటనా స్థలానికెళ్లి పరిశీలించారు. కేసు నమోదు చేసుకొని నిందితుల కోసం విచారణ చేపట్టారు. హత్యకు గురైన వ్యక్తులు క్రిష్ణగిరి సమీపంలోని బెల్లారంపల్లి గ్రామానికి చెందిన సైనికుడు మాదేశ్ (43), అతని తండ్రి, మాజీ జవాన్ సెల్లప్ప (63)గా గుర్తించారు.
భర్తజమ్ముకశ్మీర్లో ఉంటే..
మాదేష్ జమ్మూ కశ్మీర్లో విధుల్లో ఉండేవాడు. ఈ క్రమంలో అతని భార్య భానుప్రియ (30)పై పోలీసులకు అనుమానం ఏర్పడింది. ఆమెను ప్రశ్నించగా పొంతన లేకుండా మాట్లాడడంతో పోలీస్స్టేషన్కు తీసుకెళ్లి తీవ్ర విచారణ జరపగా గుట్టు విప్పింది. బెల్లారంపల్లివాసి, జవాన్ మాదేశ్ (43) జమ్మూకశ్మీర్లో పని చేసేవాడు. ఈ క్రమంలో భానుప్రియకు అదే ఊరిలో ఉండే వ్యాన్ డ్రైవర్ పూవరసన్ (24) అనే యువకునితో వివాహేతర సంబంధం ఏర్పడింది.
వీరి షికార్ల గురించి గ్రామమంతా ప్రచారమై, భర్త మాదేశ్కు కూడా చేరింది. ఆగ్రహం చెందిన అతడు 10వ తేదీన హఠాత్తుగా ఊరికి వచ్చి భార్యను నిలదీసి దండించాడు. భానుప్రియ ఈ సంగతిని ప్రియునికి చెప్పింది. పథకం ప్రకారం ప్రియుడు పూవరసన్ ఆ రోజు రాత్రి కత్తితో భానుప్రియ ఇంటికెళ్లి మాదేశ్పై దాడి చేశాడు. మాదేశ్ కేకలు వేయడంతో తండ్రి, మాజీ జవాన్ సెల్లప్ప బయటకొచ్చాడు. వారిద్దరిపై భానుప్రియ, ప్రియుడు కత్తులతో విరుచుకుపడి హత్య చేశారు. శవాలను వ్యాన్లో తీసుకెళ్లి పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించినట్లు నిందితులు వివరించారు. ఈ కేసు చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో తీవ్ర సంచలనం కలిగిస్తోంది.