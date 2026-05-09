టీవీకే పార్టీకి వీసీకే సంపూర్ణ మద్దతు

చెన్నై: టీవీకే ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అడ్డంకులు తొలిగాయి. టీవీకేకు వీకేసీ సంపూర్ణ మద్దతు ప్రకటించింది. వీసీకే నుంచి మద్దతు లేఖ టీవీకే బృందం అందుకుంది. వీసీకే మద్దతుతో టీవీకే బలం 118కి చేరింది. ఇప్పటికే టీవీకేకు కాంగ్రెస్, లెఫ్ట్ పార్టీలు మద్దతు ఇచ్చాయి. మరోసారి గవర్నర్ అపాయింట్మెంట్ను విజయ్ కోరారు. వీసీకే మద్దతు లేఖను గవర్నర్కు అందజేయనున్నారు. వీసీకే చీఫ్కు డిప్యూటీ సీఎం పదవి, పార్టీ ఎమ్మెల్యేకు మంత్రి పదవి ఇవ్వనున్నట్లు సమాచారం. కాగా, రాత్రి 7.10 గంటలకు గవర్నర్ రాజేంద్ర కేరళ వెళ్లనున్నారు. గవర్నర్ వెళ్లిపోతే విజయ్ ప్రమాణాస్వీకారం మరింత ఆలస్యమయ్యే అవకాశం ఉంది.