 తమిళనాడు ఉత్కంఠ: ఒకటి తక్కువైంది! | TN Election Results 2026: TVK Vijay Govt Formation Live News Updates
తమిళనాడు ఉత్కంఠ: ఒకటి తక్కువైంది!

May 6 2026 7:48 AM | Updated on May 6 2026 7:49 AM

TN Election Results 2026: TVK Vijay Govt Formation Live News Updates

తమిళనాడులో అధికారానికి అడుగు దూరంలో నిలిచిపోయింది విజయ్‌ టీవీకే పార్టీ. ప్రభుత్వ ఏర్పాటునకు ఇప్పటికే గవర్నర్‌ను రెండు వారాల గడువు కోరింది. ఈలోపు కావాల్సిన మద్దతు కూడగట్టుకోవాలన్నది విజయ్‌ ఆలోచనగా కనిపిస్తోంది. ఈ తరుణంలో అధికారం కోసం ఎవరితో జట్టు కడతారనే ఆసక్తి నెలకొంది. 

ఆసక్తికరంగా తమిళనాడు రాజకీయాలు

  • తమిళనాడులలో ఏ పార్టీకి దక్కని మెజారిటీ(118)
  • అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించిన టీవీకే (108)
  • ప్రభుత్వ ఏర్పాటు ప్రయత్నాల్లో టీవీకే
  • మహాబలిపురం రిసార్ట్‌కు టీవీకే ఎమ్మెల్యేలు
  • ఎమ్మెల్యేలు చేజారిపోకుండా ఇతర పార్టీల ప్రయత్నాలు
  • చెన్నైలోనే ఉన్న 59 మంది డీఎంకే, 47 మంది అన్నాడీఎంకే ఎమ్మెల్యేలు
  • ఇవాళ అన్నాడీఎంకే కీలక సమావేశం

నేడు గవర్నర్‌ను కలవనున్న విజయ్‌?

  • నేడు తమిళనాడు గవర్నర్‌ రాజేంద్ర విశ్వనాథ్ అర్లేకర్‌ను కలవనున్న టీవీకే అధినేత విజయ్‌
  • ప్రస్తుతం కేరళం పర్యటనలో ఉన్న గవర్నర్‌
  • నేడు మధ్యాహ్నాం చెన్నైకి చేరుకునే చాన్స్‌
  • సాయంత్రంలోపు అపాయింట్‌మెంట్‌ కోరిన విజయ్‌
  • ప్రభుత్వ ఏర్పాటు ప్రయత్నాలను వివరించే అవకాశం
  • ఇప్పటికే రెండు వారాల గడువు కోరుతూ లేఖ
  • రేపు సీఎంగా నెహ్రూ స్టేడియంలో సీఎంగా విజయ్‌ ప్రమాణం?

ఒకటి తక్కువైంది!

  • ప్రభుత్వ ఏర్పాటునకు ముందుకు వచ్చిన విజయ్‌
  • తమిళనాడు ఎన్నికల్లో 108 సీట్లు నెగ్గిన తమిళగ వెట్రి కగళం
  • మ్యాజిక్‌ ఫిగర్‌కు మరో 10 సీట్ల దూరం
  • విజయ్‌కు మద్దతు ప్రకటించిన కాంగ్రెస్‌
  • విజయ్‌ కోరితే మద్దతు అంశం పరిశీలిస్తామన్న వామపక్షాలు
  • రెండు కలిపినా.. 9 స్థానాలే
  • ప్రభుత్వ ఏర్పాటునకు మరో సీటు తక్కువ 

 

