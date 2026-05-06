తమిళనాడు ఉత్కంఠ: ఒకటి తక్కువైంది!

తమిళనాడులో అధికారానికి అడుగు దూరంలో నిలిచిపోయింది విజయ్ టీవీకే పార్టీ. ప్రభుత్వ ఏర్పాటునకు ఇప్పటికే గవర్నర్ను రెండు వారాల గడువు కోరింది. ఈలోపు కావాల్సిన మద్దతు కూడగట్టుకోవాలన్నది విజయ్ ఆలోచనగా కనిపిస్తోంది. ఈ తరుణంలో అధికారం కోసం ఎవరితో జట్టు కడతారనే ఆసక్తి నెలకొంది.
ఆసక్తికరంగా తమిళనాడు రాజకీయాలు
- తమిళనాడులలో ఏ పార్టీకి దక్కని మెజారిటీ(118)
- అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించిన టీవీకే (108)
- ప్రభుత్వ ఏర్పాటు ప్రయత్నాల్లో టీవీకే
- మహాబలిపురం రిసార్ట్కు టీవీకే ఎమ్మెల్యేలు
- ఎమ్మెల్యేలు చేజారిపోకుండా ఇతర పార్టీల ప్రయత్నాలు
- చెన్నైలోనే ఉన్న 59 మంది డీఎంకే, 47 మంది అన్నాడీఎంకే ఎమ్మెల్యేలు
- ఇవాళ అన్నాడీఎంకే కీలక సమావేశం
నేడు గవర్నర్ను కలవనున్న విజయ్?
- నేడు తమిళనాడు గవర్నర్ రాజేంద్ర విశ్వనాథ్ అర్లేకర్ను కలవనున్న టీవీకే అధినేత విజయ్
- ప్రస్తుతం కేరళం పర్యటనలో ఉన్న గవర్నర్
- నేడు మధ్యాహ్నాం చెన్నైకి చేరుకునే చాన్స్
- సాయంత్రంలోపు అపాయింట్మెంట్ కోరిన విజయ్
- ప్రభుత్వ ఏర్పాటు ప్రయత్నాలను వివరించే అవకాశం
- ఇప్పటికే రెండు వారాల గడువు కోరుతూ లేఖ
- రేపు సీఎంగా నెహ్రూ స్టేడియంలో సీఎంగా విజయ్ ప్రమాణం?
ఒకటి తక్కువైంది!
- ప్రభుత్వ ఏర్పాటునకు ముందుకు వచ్చిన విజయ్
- తమిళనాడు ఎన్నికల్లో 108 సీట్లు నెగ్గిన తమిళగ వెట్రి కగళం
- మ్యాజిక్ ఫిగర్కు మరో 10 సీట్ల దూరం
- విజయ్కు మద్దతు ప్రకటించిన కాంగ్రెస్
- విజయ్ కోరితే మద్దతు అంశం పరిశీలిస్తామన్న వామపక్షాలు
- రెండు కలిపినా.. 9 స్థానాలే
- ప్రభుత్వ ఏర్పాటునకు మరో సీటు తక్కువ