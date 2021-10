Viral: పులిని బెదిరిస్తూ.. మనిషి చూసి పరుగెత్తిన ఎలుగుబంటి

సాధారణంగా పులులు అడవిలో పలు జంతువులను వేటాతూ, భయపెడతాయి. అయితే కొనన్ని సందర్భాల్లో ఎంత పులి అయినా.. ఎదురుపడ్డ జంతువును సరిగా అంచనా వేయకపోతే ఏం చేయాలో తోచదు. అటువంటి పరిస్థితిని ఓ పులి ఎదుర్కొంది. అడవి దారిలో ఉన్న పులి.. వెకన ఓ ఎలుగుబంటి వస్తుంది. పులిని చూడటంతో ఎలుగుబంటి ఒక్కసాగి పులిపైకి లేస్తుంది. ఎలుగుబంటిని చూసిన పులికి ఏం చేయాలో తెలియక.. భయంలో కిందనే కూర్చుండిపోయింది.

అనంతరం మరోసారి పులిపైకి లేచిన ఎలుగుబంటి తన వెనకు తిరిగి చూస్తుంది. వీడియో తీస్తున్న వ్యక్తి చూసి వెంటనే ఎలుగుబంటి అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోతుంది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోను సందీప్‌ త్రిపాఠి అనే ఐఏఎఫ్‌ అధికారి ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేశారు. ఈ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను వేలమంది వీక్షించగా.. పలువురు నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ‘పులిని బెదిరిస్తూ.. మనిషి చూసి పరిగెత్తిన ఎలుగుబంటి’ అని ఓ నెటిజన్‌ కామెంట్‌ చేశారు.

Close encounter!!!

A close shave...

For whom...even the tiger seems confused!!!! pic.twitter.com/HD268nTKbQ

— Sandeep Tripathi, IFS (@sandeepifs) October 14, 2021