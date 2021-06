హోం స్వీట్‌ హోం.. ఎవరికైనా ఇళ్లంటే ఇష్టమే. పందిరి ఇంటి నుంచి పదంస్తుల మేడ వరకు ఏదైనా సరే ఒక ఇళ్లు కలిగి ఉండాలని అంతా కోరకుంటాం. పక్షులు కూడా అంతే గుడ్లు పెట్టే సమయంలో కచ్చితంగా గూటిని కట్టుకుంటాయి. అందుకోసం ఎంతగానో శ్రమిస్తాయి, చెట్లు, మొక్కల నుంచి రకరకాల పదార్థాలు సేకరించి... వాటిని అల్లి చిత్రవిచ్రితంగా గూళ్లు కడుతుంటాయి.

అయితే ఫారెస్ట్‌ ఆఫీసర్‌ సుశాంతనంద ట్విట్టర్‌లో షేర్‌ చేసిన పోస్టులో ఉన్న లవ్‌బర్డ్‌ చాలా స్మార్ట్‌. ఒక్కోసారి ఒక్కోటి అన్నట్టుగా కాకుండా ఏంతో నేర్పుగా ఆకులోని మధ్య ఈనెను తొలచి వేస్తుంది. అలా తొగించిన వాటిని ఈకల్లో దాచిపెట్టుకుంటోంది. గూడు నిర్మించేందుకు ఎంతో వేగంగా చాలా తెలవిగా ఆ లవ్‌బర్డ్‌ పని చేస్తున్నప్పుడు ఎవరో వీడియో తీశారు. ఈ వీడియో చూసిన వారు ఈ పక్షి తెలివి తేటలకి ముచ్చటపడుతున్నారు.

Just amazing...

Love bird rips the mid vein of leaves, tucks it in the feather & flies to build its nest when it has enough. Not flying each time. Efficiency👌

From Channa Prakash pic.twitter.com/ddJaEuFJ39

