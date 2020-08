సాక్షి, న్యూఢిల్లీ: మాజీ రాష్ట్రపతి ప్రణబ్‌ ముఖర్జీ మృతి చెందినట్లు సోషల్‌ మీడియాలో వదంతులు వస్తున్నాయి. వాటిని ప్రణబ్‌ కుమార్తె శర్మిష్ట ముఖర్జీ, కుమారుడు అభిజిత్‌ ముఖర్జీ ఖండించారు. సోషల్‌ మీడియాలో వచ్చే తప్పుడు వార్తలను నమ్మొద్దని తెలిపారు. ఆ వార్తలు కేవలం ఊహాగానాలు మాత్రమేనని, తమ తండ్రి కోలుకుంటున్నారని ట్విటర్‌లో వెల్లడించారు. సోషల్‌ మీడియాలో తమ తండ్రి అనారోగ్యంపై వచ్చే వార్తలు ఆసత్యమని, ముఖ్యంగా మీడియా గమనించాలని తెలిపారు.

Rumours about my father is false. Request, esp’ly to media, NOT to call me as I need to keep my phone free for any updates from the hospital🙏

— Sharmistha Mukherjee (@Sharmistha_GK) August 13, 2020