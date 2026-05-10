బెంగళూరు: కర్ణాటకలోని బెంగళూరు వేదికగా దేశ రాజకీయాలపై ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ‘ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్’ 45వ వార్షికోత్సవంలో పాల్గొనేందుకు ఆదివారం నగరానికి చేరుకున్న ఆయన.. కర్ణాటకలో కాషాయ ప్రభంజనం స్పష్టంగా కనిపిస్తోందని అన్నారు. దేశవ్యాప్తంగా బీజేపీ సాధిస్తున్న చారిత్రక విజయాలు, ప్రతిపక్షాలపై ఆయన సంధించిన అస్త్రాలు రాజకీయ చర్చకు దారితీశాయి.
దేశవ్యాప్తంగా కమల వికాసం
బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బివై విజయేంద్ర, ఇతర నేతల ఘన స్వాగతం అనంతరం ప్రధాని ప్రసంగించారు. పుదుచ్చేరిలో వరుసగా రెండోసారి, అస్సాంలో మూడోసారి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వాలు ఏర్పడటం, గుజరాత్ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీజేపీ మునుపెన్నడూ లేని రికార్డులు సృష్టించడం ప్రజల నమ్మకానికి నిదర్శనమని మోదీ పేర్కొన్నారు. ప్రజలు బీజేపీకి పదే పదే అవకాశం ఇస్తుంటే, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలపై ఆరు నెలల్లోనే తీవ్ర ప్రజా వ్యతిరేకత మొదలవుతోందని ఆయన ఎద్దేవా చేశారు.
బెంగాల్లో సంచలనం.. కేరళలో ముందడుగు
పశ్చిమ బెంగాల్లో కేవలం ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేలు ఉన్న స్థాయి నుంచి ఏకంగా 200 మందికి పైగా శాసనసభ్యులను గెలుచుకునే స్థాయికి బీజేపీ ఎదగడం చారిత్రాత్మకమని ప్రధాని ప్రశంసించారు. కేరళలో సైతం బీజేపీ ఎమ్మెల్యేల సంఖ్య ఒకటి నుంచి మూడుకు పెరిగిందని, అక్కడ కూడా కమలం పార్టీ మెజారిటీ సాధించే రోజులు ఎంతో దూరంలో లేవని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
డీఎంకేకు కాంగ్రెస్ వెన్నుపోటు
తమిళనాడు రాజకీయాలపై స్పందిస్తూ కాంగ్రెస్ పార్టీ తీరుపై ప్రధాని తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. 25-30 ఏళ్ల పాటు డీఎంకేతో కాంగ్రెస్కు సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నాయని, 2014కు ముందు పదేళ్ల పాటు ఆ పార్టీ కేంద్రంలో అధికారంలో ఉండటానికి డీఎంకే మద్దతే ప్రధాన కారణమని గుర్తు చేశారు. అయితే కేవలం అధికార దాహంతో, రాజకీయ పరిస్థితులు మారగానే ఏ పార్టీ అయితే తమకు అండగా నిలిచిందో.. అదే డీఎంకేను కాంగ్రెస్ వెన్నుపోటు పొడిచిందని విమర్శించారు. రాజకీయ మనుగడ కోసం కాంగ్రెస్కు ఇప్పుడు స్వారీ చేయడానికి వేరొకరి భుజాలు అవసరమయ్యాయని ప్రధాని మోదీ చురకలంటించారు.
