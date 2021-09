చంఢీఘర్‌: రాహుల్‌ గాంధీతో సుదీర్ఘ సంప్రదింపుల అనంతరం పంజాబ్‌లో నూతన మంత్రి వర్గం ఏర్పాటైంది. ముఖ్యమంత్రి చరణ్‌జీత్‌ సింగ్‌ చన్నీ కొత్త మంత్రి వర్గంలో మొత్తం 15 మంది సభ్యుల పేర్లను ఖరారు చేశారు. వీరంతా సీఎం, ఉప ముఖ్యమంత్రులు సుఖ్జీందర్‌ రాంధవా, ఓపీ సోనీతో కలిసి ఆదివారం మధ్యాహ్నం గవర్నర్‌ బన్వరిలాల్‌ పురోహిత్‌ని కలిశారు. అనంతరం వీరీతో పంజాబ్‌ గవర్నర్‌ హౌస్‌లో మంత్రులుగా ప్రమాణస్వీకారం చేయించారు. పీసీసీ చీఫ్ న‌వ‌జ్యోత్‌సింగ్ సిద్ధూ, ఆ రాష్ట్ర చీఫ్ సెక్రెట‌రీ, డీజీపీ ఇత‌ర ఉన్న‌తాధికారులు ప్ర‌మాణ స్వీకారోత్స‌వానికి హాజ‌ర‌య్యారు. చదవండి: (కాంగ్రెస్‌లోకి కన్హయ్య, జిగ్నేష్‌.. ముహుర్తం ఖరారు)

కేబినెట్ విస్తరణ తరువాత, పంజాబ్ కాంగ్రెస్ ఇంచార్జ్ హరీష్ రావత్ మాట్లాడుతూ.. 'మంత్రి వర్గంలో చోటుదక్కని వారికి పార్టీలో సముచిత స్థానం కల్పించబడుతుంది. ఈ విస్తరణ యువతకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ.. సామాజిక, ప్రాంతీయ సమతుల్యతను సాధించడానికి జరిగింది' అని అన్నారు. నూతనంగా ఎన్నికైన కేబినెట్‌లో ఆరుగురు ఎమ్మెల్యేలు తొలిసారి మంత్రి పదవులు దక్కించుకున్నారు. ఇసుక కుంభకోణంలో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న రాణా గుర్జీత్‌సింగ్‌కు మంత్రి పదవి ఇవ్వొద్దని ఎమ్మెల్యేలు లేఖలు రాసినా ఆయనకు పార్టీ మంత్రి పదవి కట్టబెట్టేందుకే మొగ్గుచూపింది. చదవండి: (ఎన్నికల ప్రేమకథ)

