చెన్నై : కొత్తగా పెళ్లైన జంటకు కానుకలు ఇవ్వటం పరిపాటి. ఈ మధ్య ధరలు పెరిగిన వస్తువుల్ని కానుకలుగా ఇవ్వటం ఫ్యాషన్‌గా మారింది. పెట్రోల్‌ ధరలు పెరిగినపుడు పెట్రోల్‌, ఉల్లిగడ్డలు ధరలు పెరిగే ఉల్లిగడ్డలు ఇలా ఏవి ధరలుపెరిగినా వాటిని కానుకలుగా ఇవ్వటం మొదలుపెట్టారు కొందరు అతిధులు. తాజాగా చెన్నైకి చెందిన ఓ జంటకు పెట్రోల్‌.. గ్యాస్‌ సిలిండర్‌‌.. ఉల్లిగడ్డల దండ కానుకగా ఇచ్చారు కొందరు. దీంతో ఆ జంట సంభ్రమాశ్చర్యాలకు గురైంది. ( వైరల్‌: అమ్మాయిని ముద్దు లంచంగా అడిగిన పోలీస్‌ )

ప్రస్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాల్‌గా మారింది. 45 సెకన్ల నిడివి కలిగిన ఈ వీడియో ఇప్పటివరకు వేల సంఖ్యలో వ్యూస్‌, షేర్లు సంపాదించుకుంది. దీనిపై స్పందిస్తున్న నెటిజన్లు.. ‘‘ పెళ్లికానుకలు అద్భుతంగా ఉన్నాయి..’’..‘‘ పెట్రోల్‌, గ్యాస్‌ సిలిండర్‌తో జాగ్రత్త! అంటుకుంటాయేమో..’’.. ‘‘ అవి చాలా ఖరీదైన కానుకలు భద్రంగా దాచుకోండి’’ అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ( వధువు జంప్‌..చెల్లిని పెళ్లాడిన వరుడు..ఇక్కడే ట్విస్ట్‌ )

Couple gets Petrol, Gas Cylinder and Onions as a Wedding Gift in Tamilnadu. pic.twitter.com/IWxqDRXy1s

— बेरोजगार मनराज सिंह (@manraj_mokha) February 18, 2021