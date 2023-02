ముంబై: మహారాష్ట్ర ముంబై లోకల్ ట్రైన్‌లో ప్రయాణికుడి సీటుపై కాలుపెట్టి మహిళా లాయర్ రుబాబు చేసింది. కాలు తీయమన్నా తీయకుండా దురుసుగా ప్రవర్తించింది. తాము లాయర్లమని, ఇష్టమొచ్చినట్లు ఉంటామని హల్‌చల్‌ చేసింది. తనతో పాటు ఉన్న మరోవ్యక్తితో కలిసి ప్రయాణికుడిపై వాగ్వాదానికి దిగింది అంతేకాదు ఈ దృశ్యాలను రికార్డు చేసినందుకు ప్రయాణికుడి మొబైల్‌ను లాక్కునేందుకు ప్రయత్నించింది.

ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోను సదరు వ్యక్తి ట్విట్టర్‌లో పోస్టు చేశాడు. ఈ లాయర్లు లోకల్ ట్రైన్‌లో ప్రయాణికులకు ఇబ్బంది కల్గించారని పేర్కొన్నాడు. ముంబై పోలీసులు, రైల్వే శాఖను ట్యాగ్ చేసి ఫిర్యాదు చేశాడు. వీరిపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశాడు.

@MumbaiPolice @Central_Railway @CPMumbaiPolice these people supposed to be lawyers and sitting in the train like this pic.twitter.com/W3dYwtGnSr

— prashantwaydande (@prashantwaydan3) February 1, 2023