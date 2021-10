ముంబై: ఉరుకులు పరుగుల జీవితంలో మనకు కావాల్సిన అన్ని వస్తువులు మార్కెట్‌కు వెళ్లి కొనుక్కోలేం. ఇదే పెట్టుబడిగా ఆన్‌లైన్‌ మార్కెటింగ్‌ సంస్థలు పుట్టకొచ్చాయి. చాలా సంస్థలు ఆఫ్‌లైన్‌తో పాటు ఆన్‌లైన్‌ సదుపాయాన్ని కల్పిస్తున్నాయి. అయితే, కొన్ని పొరపాట్ల వల్ల ఆర్డర్‌ కోసం ఉత్సాహంగా ఎదురుచూసే కస్టమర్లకు షాకులు కూడా తగులుతుంటాయి.

ఒక వస్తువు ఆర్డర్‌ చేస్తే మరొకటి రావడం, లేదంటే పాడైన వస్తువు డెలివరీ కావడం చూస్తుంటాం. తాజాగా ముంబైకి చెందిన కశ్యప్‌ అనే వ్యక్తికి అలాంటి చేదు అనుభవమే ఎదురైంది. మింత్రా యాప్‌లో ఫుట్‌బాల్‌ సాక్సులు ఆర్డర్‌ చేస్తే.. అతని ఇంటికి లేడీస్‌ బ్రా వచ్చింది. కంగుతిన్న కశ్యప్‌ ఇదేంటని ప్రశ్నించి, రిఫండ్‌ కోసం ప్రయత్నిస్తే.. ‘ప్రొడక్టు తిరిగి స్వీకరించబడదు’ అనే రిప్లై వచ్చింది.

చేసేదేం లేక పాపం అతను తన బాధను ట్విటర్‌లో వెళ్లగక్కాడు. బ్రా ధరించి ఫుట్‌ బాల్‌ ఆడతాలే అంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. ఇంకే​ముంది.. ‘తప్పు జరిగిపోయింది. సారీ. అతి త్వరలో మీ సమస్య పరిష్కరస్తాం’ అంటూ ట్విటర్‌లో మింత్రా యాజమాన్యం రిప్లై ఇచ్చింది.

I hear you and apologize for the unintended grievance caused. Kashyap! Please be assured that we are working on it on priority. As promised, one of our case managers will contact you within the mentioned time frame with an update. I appreciate your patience shown here. -AY

— Myntra Support (@MyntraSupport) October 17, 2021