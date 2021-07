భారీ ట్రాఫిక్‌, 20 టన్నుల టమోటా నాశనం

సాక్షి, ముంబై: మహారాష్ట్రలో అనుకోని రోడ్డు ప్రమాదం, భారీ ట్రాఫిక్‌ రైతుల పాలిట శాపంగా పరిణమించింది భారీ టమోటా లోడ్‌తో వస్తున్న బోల్తా పడింది. ఈ ప్రమాదంలో 20 టన్నుల టమోటా రోడ్డుపై చెల్లాచెదురుగా పడిపోయింది. ఫలితంగా రెండు సందుల్లో భారీ ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. దీంతో అధికారులు బుల్డోజర్లతో టమోటాలను తొలగించి మరీ ట్రాఫిక్‌ను క్లియర్‌ చేశారు. ఘటన రైతులను నష్టాల్లోకి నెట్టేసింది. ట్రక్ బోల్తా పడిన ఈ ఘటనలో ఒకరు గాయపడ్డారు. ఈస్టర్న్ఎక్స్‌ప్రెస్ హైవేపై థానేలోని కోపారి సమీపంలో గురువారం తెల్లవారు జామున ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది.

ఈ ఘటనతో టమోటా రైతులు దిక్కుతోచని పరిస్థితిలో పడిపోయారు. కష్టపడి పండించిన పంట కళ్లముందే నాశనం కావడంతో రైతుల ఆవేదన వర్ణనాతీతం. ఒకవైపు గిట్టుబాటు ధర లేక రైతు అల్లాడిపోతున్నాడు. మరోవైపు పంటను మార్కెట్‌ చేసుకునే అవకాశాలూ అంతంత మాత్రమే. దీంతో అమ్ముకునే దారిలేక నడిరోడ్డుపై టమాటా, క్యాలిఫవర్‌ లాంటి పంటలు స్వయంగా రైతులే ధ్వంసం చేసిన ఘటనలు గతంలో అనేక చూశాం.

One person was injured after a truck overturned near Kopari, Thane on Eastern Express Highway at around 2 am, today. The injured has been shifted to the nearest hospital: Thane Municipal Corporation pic.twitter.com/j9jrQY8WXX

#WATCH | Thane, Maharashtra: Around 20 tonnes of tomatoes, scattered on Eastern Express Highway, being removed amid a huge traffic jam on both lanes of the Highway

One person was injured after a tomato-laden truck overturned near Kopari, Thane on the Highway at around 2 am today pic.twitter.com/GPOmfgd1nO

— ANI (@ANI) July 16, 2021