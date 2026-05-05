 బెంగాల్‌లో బీజేపీ ప్రభంజనంలో ఈమె చాలా స్పెషల్‌ | Kalita Majhi win Special as saffron wave sweeps Bengal | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

బెంగాల్‌లో బీజేపీ ప్రభంజనంలో ఈమె చాలా స్పెషల్‌

May 5 2026 10:53 AM | Updated on May 5 2026 11:24 AM

Kalita Majhi win Special as saffron wave sweeps Bengal

పశ్చిమ బెంగాల్‌లో   ఒక సాధారణ మహిళ అనూహ్య విజయం సాధించారు. దీదీ సర్కార్‌కు ఝలక్‌ ఇచ్చి బీజేపీ సాధించిన ప్రభంజనంలో గుస్కారాకు చెందిన గృహ కార్మికురాలు  కలితా మాఝీ(37)  విజయం మరింత ప్రత్యేకంగా నిలుస్తోంది.  గతంలో గృహ కార్మికురాలిగా పనిచేసిన కలితా మాఝీ, ఆస్గ్రామ్ నియోజకవర్గం నుండి ఘనవిజయం సాధించడం విశేషంగా నిలుస్తోంది.

కలితా మాఝీ వంటి సాధారణ నేపథ్యం ఉన్న అభ్యర్థులను నిలబెట్టడం ద్వారా బీజేపీ ప్రజలకు చేరువయ్యింది. పార్టీ లోతైన సంస్థాగత నిర్మాణం, ఓటర్లను ఆకట్టుకోవడం దీదీ ఇలాకాలో బీజేపీ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాయి. ఈ నేపథ్యంలో గతంలో ఇంటి పనిమనిషిగా నెలకు రూ.2,500 సంపాదించే కలితా మాఝీ బీజేపీ తరఫున పోటీ చేసి విజయం సాధించి ఎమ్మెల్యేగా అవతరించారు. తన సమీప ప్రత్యర్థి శ్యామ ప్రసన్న లోహర్‌పై 12,535 ఓట్ల మెజారిటీతో విజయం సాధించారు. ఆమెకు మొత్తం 1,07,692 ఓట్లు వచ్చాయి. ఇది సిండ్రెల్లా స్టోరీ కాదు ఇది కలితా 'హిస్టరీ. పనిమనిషి నుంచి శాసనసభ వరకు ఎదిగిన ఆమె తనలాంటి ఎంతోమందికి స్ఫూర్తి.

ఇదీ చదవండి: బెంగాల్‌ పోరులో ఒక సెన్సేషన్‌ కలితా మాఝీ

కాగా  రాష్ట్రంలో 15 ఏళ్ల తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పాలనకు స్వస్తి పలికి బీజేపీకి పట్టం కట్టారు. బీజేపీ  294 స్థానాలకు గాను 206 స్థానాలను గెలుచుకుని చారిత్రాత్మక విజయాన్ని నమోదు చేసింది. 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కోనసీమ జిల్లా : అరటి తోటల మధ్య అందమైన ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 2

తమిళులు మెచ్చిన దళపతి.. నేడు ఎమ్మెల్యే విజయ్‌.. రేపు..? (ఫొటోలు)
photo 3

#MetGala2026 : మెట్ గాలా 2026 ఈవెంట్‌లో ఇషా అంబానీ (ఫోటోలు)
photo 4

ప్రముఖ నిర్మాత వీఆర్‌కే రావు మనవరాలి వివాహం (ఫొటోలు)
photo 5

స్విట్జర్లాండ్ వేకేషన్‌లో పెద్ది బ్యూటీ జాన్వీ కపూర్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Key Update In Karimnagar PMJ Jewellers Robbery Case 1
Video_icon

PMJ జ్యువెలర్స్ లో దోపిడీ, బీహార్ ముఠాగా తేల్చిన పోలీసులు
Janasena Leaders Inner Feelings after TVK Vijay's Tremendous Victory 2
Video_icon

పవన్ తలదించుకో విజయ్ ని చూసి నేర్చుకో..
Tamil Nadu Election Results Who Is VS Babu..? 3
Video_icon

CMనే ఓడించిన... ఈ బాబు ఎవరు?
Winning Celebrations at TVK Vijay's Home 4
Video_icon

TVK సెంచరీ విజయ్ ఇంటి వద్ద సంబరాలు
Major Fire Accident At Bachupally Hyderabad 5
Video_icon

హైదరాబాద్ బాచుపల్లి లో భారీ అగ్నిప్రమాదం
Advertisement
 