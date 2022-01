శ్రీనగర్​: జమ్ముకశ్మీర్‌లో ఉగ్రవాదుల ఏరివేత కొనసాగుతుంది. కశ్మీర్‌లోని రెండు వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో భద్రతా దళాలకు, ఉగ్రవాదుల మధ్య ఎదురుకాల్పులు జరిగాయి. ఈ ఎదురుకాల్పుల్లో ఐదుగురు ఉగ్రవాదులను భద్రతా దళాలు మట్టుబెట్టాయి. మృతుల్లో జైషే మహమ్మద్‌ కమాండర్‌ జహీద్‌ వాని కూడా ఉన్నాడని కశ్మీర్‌ ఐజీపీ విజయ్‌ కుమార్‌ తెలిపారు. మిగతా నలుగురు లష్కరే తొయిబాకు చెందిన వారిగా గుర్తించామన్నారు.

ఒకరు మినహా అంతా పాకిస్తానులని అధికారులు తెలిపారు. ఘటనాస్థలంలో భారీగా పేలుడు పదార్థాలు, ఏకే-56 తుపాకులను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. కాగా, మొదటి ఎన్‌కౌంటర్ బుద్గామ్‌లోని చ్రార్-ఇ-షరీఫ్ ప్రాంతంలో జరగగా, రెండవది పుల్వామాలోని నైరా ప్రాంతంలో జరిగిందని భద్రతదళాలు తెలిపాయి. ఎన్​కౌంటర్​ చోటుచేసుకున్న ప్రాంతంలో మరిన్ని భద్రత దళాలను మోహరించినట్లు కశ్మీర్​ ఐజీపీ అధికారులు తెలిపారు.

In dual encounters - 4 neutralized in Pulwama and 1 in Budgam. Among the killed in Pulwama is Zahid Wani who was actively involved in killings and recruitments. He was the district (Pulwama) commander and JeM chief of the entire Valley: Vijay Kumar, IGP Kashmir pic.twitter.com/86nkmwaRBM

— ANI (@ANI) January 30, 2022