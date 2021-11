వర్చువల్‌ వాదనలకు అర్ధనగ్నంగా హాజరు.. సీనియర్‌ లాయర్‌ ఫిర్యాదు

సాక్షి, బెంగళూరు: కరోనా వైరస్‌ కారణంగా పలు కోర్టుల్లో వాదనలు వర్చువల్‌గా కొనసాగుతున్నాయి. హైకోర్టులో వర్చువల్‌గా వాదనలు జరుగుతున్న సమయంలో అనుకోని సంఘటన చోటుచేసుకుంది. ఓ కేసుకు సంబంధించిన వ్యక్తి అర్ధనగ్నంగా వర్చువల్‌ వాదనలకు హాజరయ్యారు. ఈ ఘటన కర్ణాటక హైకోర్టులో చోటుచేసుకుంది. సీనియర్‌ న్యాయవాది ఇందిరా జైసింగ్ హైకోర్టులో వర్చువల్‌ వాదనలు జరుపుతున్న సమయంలో సదరు వ్యక్తి అర్ధ నగ్నంగా కనిపించడంతో ఆమె తీవ్రంగా అభ్యంతరం వ్యక్తంచేశారు.

‘వాదనలు వినిపిస్తున్న సమయంలో సుమారు 20 నిమిషాల పాటు ఆ వ్యక్తి అర్ధనగ్నంగా స్క్రీన్‌పై కనిపించాడు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి సదరు వ్యక్తిపై అధికారికంగా కోర్టు ధిక్కరణ, లైంగిక వేధింపుల కింద ఫిర్యాదు చేశాను. ఇది కచ్చితంగా వాదనలను అడ్డుకునే ప్రయత్నం’ అని ట్విటర్‌లో పేర్కొన్నారు. అయితే న్యాయవాది ఇందిరా జైసింగ్‌ ఫిర్యాదు మేరకు కర్ణాటక హైకోర్టు ఆ వ్యక్తికి నోటిసులు జారీ చేసింది.

I confirm that a semi naked man was visible on the screen for a full 20 minutes despite my objection . I am making an official complaint for contempt of court snd sexual harassment. It’s extremely disturbing in the middle of an argument in court https://t.co/q9DAgoHze7

