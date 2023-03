నేవీ హెలికాప్టర్‌ ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్‌

సాక్షి, ముంబై: ఇండియన్‌ నేవీ హెలికాప్టర్‌ ముంబై తీరంలో అత్యవసరంగా ల్యాండ్‌ అయ్యింది. ఈ అడ్వాన్స్‌డ్‌ లైట్‌ హెలికాప్టర్‌(ఏఎల్‌హెచ్‌) మాములుగా ‍ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. దీంతో వెంటనే అప్రమత్తమైన నేవీ పెట్రోలింగ్‌ తక్షణమే శోధించి ముగ్గురు సిబ్బందిని సురక్షితంగా రక్షించింది.

ఈ మేరకు నావికాదళం ధృవ్‌ హెలికాప్టర్‌లోని ముగ్గురు సిబ్బందిని రక్షించినట్లు ట్విట్టర్‌లో పేర్కొంది. ఈ ఘటనకు గల కారణాలపై దర్యాప్తు చేయనున్నట్లు వెల్లడించారు నేవి అధికారులు.

Indian Navy ALH on a routine sortie off Mumbai ditched close to the coast.

Immediate Search and Rescue ensured safe recovery of crew of three by naval patrol craft.

An inquiry to investigate the incident has been ordered.

— SpokespersonNavy (@indiannavy) March 8, 2023