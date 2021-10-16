Red Alert Issued: దంచికొడుతున్న వానలు.. ఐదు జిల్లాల్లో రెడ్‌ అలర్ట్‌

Oct 16, 2021, 16:51 IST
Heavy Rains Hits Kerala Red Alert In 5 District Orange Alert In 7 Districts Sounded - Sakshi

తిరువనంతపురం: అరేబియా సముద్రంతో ఏర్పడిన అల్పపీడనం కారణంగా కేరళలో వర్షం బీభత్సం సృష్టిస్తోంది. ఎడతెరిపిలేని వర్షాలతో రాష్ట్రంలోని చాలా ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. ప్రజా జీవనం స్తంభించిపోయింది. నీటమునిగిన లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను ఎన్డీఆర్‌ఎఫ్‌ బృందాలు సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నాయి. అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు రావొద్దని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్‌ సూచించారు. 

భారీ వర్షాలు, వరదల నేపథ్యంలో పట్నంతిట్ట, కొట్టాయం, ఎర్నాకుళం, ఇడుక్కి, త్రిస్సూర్ జిల్లాల్లో భారత వాతావరణ శాఖ రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించింది. మరో ఏడు జిల్లాలైన తిరువనంతపురం, కొల్లం, అలప్పుజ, పాలక్కాడ్, మలప్పురం, కోజికోడ్ వయనాడ్‌లో ఆరెంజ్‌ అలర్ట్‌, మరో రెండు జిల్లాల్లో యెల్లో అలర్ట్‌ ప్రకటించింది. రాష్ట్రంలో వరదల ఉధృతికి సంబంధించిన దృశ్యాలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.

కొట్టాయంలో వరదలో కొట్టుకుపోతున్న కారును  ఒడ్డుకు తెస్తున్న దృశ్యాలు

కొట్టాయంలోని పూజ్‌నగర్‌లో ప్రయాణికులతో ఉన్న ఆర్టీసీబస్సు వరదల్లో చిక్కుకుంది. అధికారులు హుటాహుటిన స్పందించి ప్రయాణికులందరినీ ఒడ్డుకు చేర్చడంతో ప్రమాదం తప్పింది.

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