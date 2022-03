Pradeep Mehra Running Video: అనుకున్నది సాధించే క్రమంలో ఆటంకాల గురించి ఆలోచించి.. ఆగిపోయేవాళ్లే ఎక్కువ. కానీ, అవాంతరాలను అలవోకగా దాటేయాలనుకునే ప్రదీప్‌ మెహ్రా లాంటి వాళ్లు ఎంత మంది ఉంటారు చెప్పండి!. 19 ఏళ్ల ప్రదీప్‌.. భారత ఆర్మీలో చేరాలనే ఒకే ఒక్క లక్ష్యంతో తాను పని చేసే చోటు నుంచి ఉంటున్న చోటుకి దాదాపు 8 కిమీపైనే అర్ధరాత్రి పరుగులు తీస్తుండడం, అది కాస్త వీడియో రూపంలో ఇంటర్నెట్‌లో వైరల్‌ కావడం తెలిసిందే. అయితే..

తన రన్నింగ్‌ వీడియో వైరల్‌ కావడంపై ఎలాంటి అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేయని ఉత్తరాఖండ్‌ ఆల్మోరాకు చెందిన ప్రదీప్‌.. అనవసరంగా తనను ఓ సెలబ్రిటీని చేయొద్దంటూ వేడుకుంటున్నాడు. అది ఎందుకో అతని మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం.

ఫిల్మ్‌మేకర్‌ వినోద్‌ కాప్రి.. నొయిడా నుంచి బరోలా మధ్య ప్రదీప్‌ మెహ్రా ఉరుకులను షూట్‌ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ వీడియో వైరల్‌ అయ్యాక.. ప్రదీప్‌ రియాక్షన్‌ ఎలా ఉందో తెలుసుకోవాలని కాప్రి ఆరాటపడ్డాడు. ఈ క్రమంలో మరోసారి ప్రదీప్‌ను కలిశాడు. ‘‘అతిగా ఫేమ్‌ దక్కినా నాకు ఇబ్బందే. ఇంటర్వ్యూల కోసం ఎగబడడమో లేదంటే నన్నొక సెలబ్రిటీగా మార్చేయడమో చేస్తారు. అప్పుడు నా లక్ష్యంపై నేను దృష్టి సారించలేను. కాబట్టి, ఇదంతా నాకొద్దు. దయచేసి వేడుకుంటున్నా నా కోసం వేరే ఎవరూ రావొద్దు. ప్రశాంతంగా నా పని నన్ను చేసుకోనివ్వండి’’ అని వేడుకుంటున్నాడు ఆ కుర్రాడు.

‘‘నా శ్రమ నిశబ్దంగానే సాగిపోవాలి. ఎందుకంటే నా విజయాన్ని నేను ప్రపంచానికి బిగ్గరగా చాటి చెప్పాలి కదా. అందుకే ఇలాంటి ఫేమ్‌లకు దూరంగా ఉండాలనుకుంటున్నా. సెల్ఫీల కోసం కొందరు వస్తుంటే.. సిగ్గుగా అనిపిస్తోంది. ఇప్పటికే చాలామంది ఇంటర్వ్యూలంటూ ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. నా తల్లి ట్రీట్‌మెంట్‌కి సాయం దొరికింది. సాయం అందించినందుకు కృతజ్ఞతలు. ఇక చాలు. ఇంకేం వద్దు. నా లక్ష్యం దేశ సేవే’’ అని క్లారిటీగా చెప్పేశాడు ఆ కుర్రాడు. కాస్తంత ఫేమ్‌ దక్కినా, అనుకోకుండా వైరల్‌ అయినా ఎలా క్యాష్‌ చేసుకోవాలా? అని ఆలోచించే వాళ్లు ఉన్న ఈ రోజుల్లో.. ప్రదీప్‌ మెహ్రా లాంటి వాళ్లు ఎంత మంది ఉంటారు చెప్పండి.

