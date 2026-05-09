తమిళనాడు రాజకీయాల్లో వరుస ట్విస్ట్‌లు

May 9 2026 6:24 PM | Updated on May 9 2026 6:40 PM

Governor Cancels Kerala Visit: Appointment To Tvk Vijay

చెన్నై: తమిళనాడు రాజకీయాల్లో వరుస ట్విస్ట్‌లు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. కేరళం పర్యటనను గవర్నర్‌ రద్దు చేసుకున్నారు. సాయంత్రం 6.30 గంటలకు విజయ్‌కు గవర్నర్‌ అపాయింట్‌మెంట్‌ ఇచ్చారు. కాగా, విజయ్‌కు గవర్నర్‌  తొలుత.. అపాయింట్‌మెంట్‌ ఇవ్వలేదు. దీంతో లోక్‌భవన్‌కు వచ్చిన విజయ్‌.. వెనుదిరిగారు. కేరళంకు వెళ్లడానికి సిద్ధమైన గవర్నర్‌ రాజేంద్ర అర్లేకర్‌కు ముందస్తు అపాయింట్‌మెంట్‌ ఉండటంతో విజయ్‌కు సమయం ఇవ్వలేదు.

విజయ్‌ కంటే ముందుగా లోక్‌భవన్‌కు సీపీఎం నేతలు చేరుకోగా.. వారిని కూడా లోక్‌సభ సిబ్బంది వెనక్కి పంపించారు. అయితే, చివరి క్షణంలో గవర్నర్‌ తన మనస్సు మార్చుకున్నారు. కేరళం పర్యటనను రద్దు చేసుకున్నారు. విజయ్‌కు అపాయింట్‌మెంట్‌ ఇచ్చారు. టీవీకేకు వీసీకే సంపూర్ణ మద్దతు ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. వీసీకే నుంచి మద్దతు లేఖ కూడా టీవీకే బృందం అందుకుంది. దీంతో వీసీకే మద్దతుతో టీవీకే బలం 118కి చేరింది.

ఐయూఎంఎల్‌ కూడా మద్దతు ఇవ్వడంతో విజయ్‌కు ఎమ్మెల్యేల మద్దతు 121కి చేరింది. ఇప్పటికే టీవీకేకు కాంగ్రెస్‌, లెఫ్ట్‌ పార్టీలు మద్దతు ఇచ్చాయి. వీసీకే, ఐయూఎంఎల్‌ ఎమ్మెల్యేల మద్దతు లేఖను గవర్నర్‌కు అందజేయడానికి.. మరోసారి గవర్నర్‌ అపాయింట్‌మెంట్‌ను విజయ్‌ కోరారు. ఇవాళ(శనివారం) సాయంత్రం గవర్నర్‌ను కలిసిన విజయ్‌.. తనకు మద్దతు ఇస్తు‍న్న వారి పేర్లతో లేఖను అందించారు.

ప్రేయసితో పెళ్లి.. హిట్ ఒక్కటే బ్యాలెన్స్.. విజయ్ దేవరకొండ బర్త్ డే స్పెషల్ (ఫొటోలు)
తిరుమల శ్రీవారి సేవలో టాలీవుడ్ ప్రముఖులు (ఫొటోలు)
కూకట్‌పల్లిలో సందడి చేసిన మంచు మనోజ్,యాంకర్ సుమ (ఫొటోలు)
'ముంబై అకాడమీ ఆఫ్ ది మూవింగ్ ఇమేజ్' అవార్డు వేడుకలో గ్లామర్ మెరుపులు (ఫొటోలు)
బుజ్జితల్లి సాయి పల్లవి బర్త్ డే .. స్పెషల్ ఫోటోలు చూశారా..?

విజయ్ కి అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వని గవర్నర్
CM విజయ్ 121 చేరిన TVK బలం..
తొలగిన అడ్డంకులు విజయ్ కు సంపూర్ణ మద్దతు
కేరళం సీఎంపై ఉత్కంఠ.. రంగంలోకి రాహుల్
పాపం విజయ్... తెరవెనుక జరుగుతుంది ఇదే..!
