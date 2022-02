లక్నో: ఓ మహిళ సోషల్‌ మీడియాను షేక్‌ చేసింది. ఆమె చేసిన పనికి అందరూ ముక్కున వేలేసుకున్నారు. కిటికీ కోసం ప్రాణాలనే ఫణంగా పెట్టడమేంటని ఆగ్రహం సైతం వ్యక్తం చేశారు. ఓ వీర వనిత చేసిన ఈ స్పెషల్‌ ఫీట్‌ సోషల్‌ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది. ఈ వీడియో చూసి సదరు మహిళపై నెటిజన్లు ఫన్నీ కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారు.

ఇంతకీ ఆమె ఏం చేసిందంటే..

ఉత్తరప్రేదేశ్‌లోని ఘజియాబాద్‌కు చెందిన ఓ మహిళ ఆ ప్రాంతంలోని ఓ నాలుగు అంతస్తుల భవనంలో నివాసం ఉంటోంది. కాగా, తన ఇంట్లోని కిటికీని క్లీన్‌ చేయాలని సదరు మహిళ నిర్ణయించుకుంది. వెంటనే ఓ క్లాత్‌ తీసుకుని రంగంలోకి దిగింది. అయితే నాలుగో అంతస్తులో ఉన్న ఆమె.. ఎలాంటి సపోర్ట్‌ లేకుండా అంత ఎత్తులో ఒంటి చేత్తో కిటికీని క్లీన్‌ చేసింది. ఆమె పని చేస్తున్న క్రమంలో ఓ వ్యక్తి వీడియో తీసి సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేశారు.

She is a woman...can do anything..

A woman was seen hanging on to the railing of the fourth floor and cleaning the window. #Ghaziabad,#UttarPradesh.#LadkiHoonLadSaktiHoon

(मैं एक लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं) 👇👇 pic.twitter.com/NJNlDX7njv

— Mitesh Bambhaniya (@IamMitesh86) February 21, 2022